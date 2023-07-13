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13 июля, 14:19

"Хрупкая, но какая сильная!": Билан поддержал МакSим после её признания в алкозависимости

Дима Билан назвал МакSим сильной после её признания в алкоголизме

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © <a href="https://t.me/marina_maksim/308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / marina_maksim</a></p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © T.me / marina_maksim

Певец Дима Билан поддержал коллегу МакSим, которая на всю страну призналась в том, что у неё есть алкогольная зависимость. Артист подчеркнул в соцсетях, что Марина Абросимова сильная.

"Хрупкая, но какая ты и сильная! Пусть всё будет хорошо!" — написал он в комментариях под видео Абросимовой.

Билан подчеркнул, что слова Абросимовой его очень тронули. По его мнению, быть артисткой и находиться постоянно на виду у общественности непросто. В ответ МакSим поблагодарила коллегу за поддержку. Певица добавила, что их разговоры играют для неё большую роль.

Бегство от реальности: Психолог назвала возможные причины алкоголизма МакSим

Бегство от реальности: Психолог назвала возможные причины алкоголизма МакSим

Напомним, сегодня певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. Артистка вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь. Позднее директор певицы Павел Назаров заявил, что она сама решила признаться в зависимости.

Светлана Оперук
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