"Хрупкая, но какая сильная!": Билан поддержал МакSим после её признания в алкозависимости

Певец Дима Билан поддержал коллегу МакSим, которая на всю страну призналась в том, что у неё есть алкогольная зависимость. Артист подчеркнул в соцсетях, что Марина Абросимова сильная.

"Хрупкая, но какая ты и сильная! Пусть всё будет хорошо!" — написал он в комментариях под видео Абросимовой.