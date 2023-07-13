Директор МакSим заявил, что признание певицы в алкоголизме — это её личное решение

Певица МакSим (Марина Абросимова) сама решила записать видеообращение и рассказать общественности об алкогольной зависимости. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил её директор Павел Назаров.

"Да, это её собственное решение [записать обращение]", — сказал он.