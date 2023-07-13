Директор МакSим заявил, что признание певицы в алкоголизме — это её личное решение
Директор МакSим Назаров: Певица сама решила признаться в алкоголизме
Певица МакSим (Марина Абросимова) сама решила записать видеообращение и рассказать общественности об алкогольной зависимости. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил её директор Павел Назаров.
"Да, это её собственное решение [записать обращение]", — сказал он.
Назаров также призвал опираться только на то, что сказала МакSим в видео. Он подчеркнул: певица исчерпывающе объяснила ситуацию, происходящую в её жизни.
Напомним, сегодня певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. Артистка вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.
ТАСС / Артем Геодакян