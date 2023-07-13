Регион

Уведомления отключены

13 июля, 12:01

Директор МакSим заявил, что признание певицы в алкоголизме — это её личное решение

Директор МакSим Назаров: Певица сама решила признаться в алкоголизме

Певица МакSим (Марина Абросимова) сама решила записать видеообращение и рассказать общественности об алкогольной зависимости. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил её директор Павел Назаров.

"Да, это её собственное решение [записать обращение]", — сказал он.

Назаров также призвал опираться только на то, что сказала МакSим в видео. Он подчеркнул: певица исчерпывающе объяснила ситуацию, происходящую в её жизни.

Нарколог после признаний МакSим объяснил, почему так много случаев запущенного женского алкоголизма

Нарколог после признаний МакSим объяснил, почему так много случаев запущенного женского алкоголизма

Напомним, сегодня певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. Артистка вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Светлана Оперук
  • Новости
  • МакSим (Марина Абросимова, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров