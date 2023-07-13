Нарколог после признаний МакSим объяснил, почему так много случаев запущенного женского алкоголизма

Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал признание певицы МакSим (Марины Абросимовой) о зависимости от спиртного. По его словам, в обществе много запущенных случаев женского алкоголизма как раз потому, что он более порицаем, а значит, дамы гораздо тщательнее скрывают свою зависимость.

"По поводу женского алкоголизма хочется сказать, что он более стигматизирован, порицаем и женщины гораздо тщательнее скрывают свою зависимость. Поэтому, когда уже становится очевидным, что она есть, мы видим достаточно запущенные истории, которые много лет скрывались от чужих глаз", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Он также развеял миф о том, что у женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин. По словам Шурова, виной всему всё та же стигматизация, из-за которой алкоголизм долго скрывают.

Врач также похвалил певицу МакSим за то, что она сделала первый важный шаг в борьбе с пагубной привычкой — признала наличие этой зависимости и начала лечение. Шуров пожелал артистке выздоровления.