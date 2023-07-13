Нарколог после признаний МакSим объяснил, почему так много случаев запущенного женского алкоголизма
Нарколог Шуров: Певица МакSим сделала важный шаг в избавлении от алкоголизма
Певица МакSим. Обложка © Vk / МакSим | Певица Максим
Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал признание певицы МакSим (Марины Абросимовой) о зависимости от спиртного. По его словам, в обществе много запущенных случаев женского алкоголизма как раз потому, что он более порицаем, а значит, дамы гораздо тщательнее скрывают свою зависимость.
"По поводу женского алкоголизма хочется сказать, что он более стигматизирован, порицаем и женщины гораздо тщательнее скрывают свою зависимость. Поэтому, когда уже становится очевидным, что она есть, мы видим достаточно запущенные истории, которые много лет скрывались от чужих глаз", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Он также развеял миф о том, что у женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин. По словам Шурова, виной всему всё та же стигматизация, из-за которой алкоголизм долго скрывают.
Врач также похвалил певицу МакSим за то, что она сделала первый важный шаг в борьбе с пагубной привычкой — признала наличие этой зависимости и начала лечение. Шуров пожелал артистке выздоровления.
"У МакSим наступил период, когда она сорвала важные концерты. Пиар-менеджеры придумали, что болезнь. Через какое-то время папарацци её засняли с алкоголем. Скандал стал ещё сильнее, и уже пришлось признать проблему и лечь на лечение. Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьёзная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано. Пусть старается выздоравливать", — добавил нарколог.
Напомним, сегодня певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. Артистка вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.