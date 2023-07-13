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13 июля, 10:28

Нарколог после признаний МакSим объяснил, почему так много случаев запущенного женского алкоголизма

Нарколог Шуров: Певица МакSим сделала важный шаг в избавлении от алкоголизма

<p>Певица МакSим. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo-27112805_457393730?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МакSим | Певица Максим</a></p>

Певица МакSим. Обложка © Vk / МакSим | Певица Максим

Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал признание певицы МакSим (Марины Абросимовой) о зависимости от спиртного. По его словам, в обществе много запущенных случаев женского алкоголизма как раз потому, что он более порицаем, а значит, дамы гораздо тщательнее скрывают свою зависимость.

"По поводу женского алкоголизма хочется сказать, что он более стигматизирован, порицаем и женщины гораздо тщательнее скрывают свою зависимость. Поэтому, когда уже становится очевидным, что она есть, мы видим достаточно запущенные истории, которые много лет скрывались от чужих глаз", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Он также развеял миф о том, что у женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин. По словам Шурова, виной всему всё та же стигматизация, из-за которой алкоголизм долго скрывают.

Врач также похвалил певицу МакSим за то, что она сделала первый важный шаг в борьбе с пагубной привычкой — признала наличие этой зависимости и начала лечение. Шуров пожелал артистке выздоровления.

"У МакSим наступил период, когда она сорвала важные концерты. Пиар-менеджеры придумали, что болезнь. Через какое-то время папарацци её засняли с алкоголем. Скандал стал ещё сильнее, и уже пришлось признать проблему и лечь на лечение. Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьёзная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано. Пусть старается выздоравливать", — добавил нарколог.

Super застукал певицу МакSим за "курсом лечения" в кальянной

Super застукал певицу МакSим за "курсом лечения" в кальянной

Напомним, сегодня певица МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. Артистка вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.

Ольга Годуненко
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