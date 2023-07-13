Певица МакSим вышла на связь из рехаба и призналась в алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) записала официальное видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкогольной зависимости. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение. Видео артистка публиковала в соцсети.

МакSим призналась в алкозависимости. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / maksimartist

Абросимова рассказала, что возложила на себя большую ответственность, пообещав сделать множество концертов, ведь она очень рано после тяжёлой болезни начала гастролировать. По словам певицы, апогеем стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Перед концертом она чувствовала сильную усталость, была под капельницей. В какой-то момент МакSим решила, что алкоголь поможет ей провести мероприятие в полном масштабе. Однако "отработать как машина" не получилось — и концерт сорвался. Эта ситуация показала певице, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.

"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время", — сказала она.

Решение МакSим поддерживают её семья и музыканты, они приезжают к ней в клинику. Артистка призналась, что надеется на аналогичную реакцию поклонников.

А ранее певицу Марину Абросимову застали в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. В заведении не продают крепкий алкоголь, но она нашла способ обойти это правило.