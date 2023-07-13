Певица МакSим вышла на связь из рехаба и призналась в алкогольной зависимости
Певица МакSим (Марина Абросимова) записала официальное видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкогольной зависимости. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение. Видео артистка публиковала в соцсети.
МакSим призналась в алкозависимости. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / maksimartist
Абросимова рассказала, что возложила на себя большую ответственность, пообещав сделать множество концертов, ведь она очень рано после тяжёлой болезни начала гастролировать. По словам певицы, апогеем стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Перед концертом она чувствовала сильную усталость, была под капельницей. В какой-то момент МакSим решила, что алкоголь поможет ей провести мероприятие в полном масштабе. Однако "отработать как машина" не получилось — и концерт сорвался. Эта ситуация показала певице, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.
"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время", — сказала она.
Решение МакSим поддерживают её семья и музыканты, они приезжают к ней в клинику. Артистка призналась, что надеется на аналогичную реакцию поклонников.
А ранее певицу Марину Абросимову застали в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. В заведении не продают крепкий алкоголь, но она нашла способ обойти это правило.
Напомним, летом 2021 года певицу МакSим буквально вернули с "того света". Из-за осложнений после коронавируса она была в таком состоянии, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 27 июня артистку из-за поражения 80% лёгких перевели на ЭКМО. Врачи говорили, что этот метод лечения используется для очень тяжёлых больных, а выживает один из десяти пациентов. Чудо или нет, но в августе Марине стало лучше, её вывели из комы. 13 августа артистку выписали — и она отправилась в паломничество по Крыму.
ТАСС / Певцова Валентина