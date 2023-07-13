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13 июля, 09:08
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Певица МакSим вышла на связь из рехаба и призналась в алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) записала официальное видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкогольной зависимости. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение. Видео артистка публиковала в соцсети.

МакSим призналась в алкозависимости. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / maksimartist

Абросимова рассказала, что возложила на себя большую ответственность, пообещав сделать множество концертов, ведь она очень рано после тяжёлой болезни начала гастролировать. По словам певицы, апогеем стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Перед концертом она чувствовала сильную усталость, была под капельницей. В какой-то момент МакSим решила, что алкоголь поможет ей провести мероприятие в полном масштабе. Однако "отработать как машина" не получилось — и концерт сорвался. Эта ситуация показала певице, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.

"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике уже долгое время", — сказала она.

Решение МакSим поддерживают её семья и музыканты, они приезжают к ней в клинику. Артистка призналась, что надеется на аналогичную реакцию поклонников.

А ранее певицу Марину Абросимову застали в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. В заведении не продают крепкий алкоголь, но она нашла способ обойти это правило.

Певица МакSим объявила сроки возвращения на сцену

Певица МакSим объявила сроки возвращения на сцену

Напомним, летом 2021 года певицу МакSим буквально вернули с "того света". Из-за осложнений после коронавируса она была в таком состоянии, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 27 июня артистку из-за поражения 80% лёгких перевели на ЭКМО. Врачи говорили, что этот метод лечения используется для очень тяжёлых больных, а выживает один из десяти пациентов. Чудо или нет, но в августе Марине стало лучше, её вывели из комы. 13 августа артистку выписали — и она отправилась в паломничество по Крыму.

Обложка ©

ТАСС / Певцова Валентина

Светлана Оперук
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