Певица МакSим объявила сроки возвращения на сцену

Певица Марина Абросимова (МакSим) сообщила поклонникам, что в октябре собирается дать первый концерт после скандальной отмены весеннего тура. Тогда фанатов напугало её странное поведение, а потом журналисты застали певицу в одном из баров с кальяном и бутылкой .

Сегодня певица опубликовала в Instagram* сториз с ответами на самые животрепещущие вопросы подписчиков — когда артистка вернётся на сцену и как у неё дела. Абросимова призналась, что взвалила на себя слишком много обязанностей сразу после тяжело перенесённого ковида, что и стало причиной сбоя. Сейчас она приводит организм в порядок — занимается физическим и психологическим состоянием.