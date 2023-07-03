Певица МакSим объявила сроки возвращения на сцену
Певица МакSим сообщила, что собирается вернуться на сцену в октябре
Певица Марина Абросимова (МакSим). Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Певица Марина Абросимова (МакSим) сообщила поклонникам, что в октябре собирается дать первый концерт после скандальной отмены весеннего тура. Тогда фанатов напугало её странное поведение, а потом журналисты застали певицу в одном из баров с кальяном и бутылкой.
Сегодня певица опубликовала в Instagram* сториз с ответами на самые животрепещущие вопросы подписчиков — когда артистка вернётся на сцену и как у неё дела. Абросимова призналась, что взвалила на себя слишком много обязанностей сразу после тяжело перенесённого ковида, что и стало причиной сбоя. Сейчас она приводит организм в порядок — занимается физическим и психологическим состоянием.
Что касается выступлений, певица указала на некоторые изменения в составе группы, но уже к осени коллектив будет готов порадовать поклонников.
Напомним, в начале апреля МакSим испугала поклонников странным поведением на концерте в Твери и Сочи. Директор певицы Павел Назаров объявил, что её тур перенесут на другие даты. Сама МакSим объяснила странное состояние на концерте в Твери неким "курсом лечения". Однако всего через несколько часов после этого журналисты застукали артистку в кальянной.
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