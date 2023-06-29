У певицы МакSим нашли долг более чем на миллион после скандала с отменой тура
Kp.ru: Певица МакSим задолжала Федеральной налоговой службе 1,051 млн рублей
Певица Максим. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишет kp.ru, артистка задолжала 1 миллион 51 тысячу рублей.
При этом, отмечают журналисты, если певица будет долго тянуть с выплатой долга, налоговая может обратиться к судебным приставам. В таком случае МакSим грозит арест счетов и имущества, а также запрет на выезд за границу.
После скандала с отменой тура имя МакSим стало реже появляться в заголовках СМИ. В соцсетях в последнее время она публиковала фото из картинной галереи, со спектакля, из собственной школы искусств, а также кадры со своими детьми — у МакSим две дочери, которых она воспитывает в одиночку.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что МакSим испугала поклонников странным поведением на концерте в Твери, а до этого певица сорвала концерт в Сочи. Позже артистка извинилась и рассказала, что во время выступления у неё поднялось давление и закружилась голова. Директор певицы Павел Назаров сообщил, что её тур перенесут на другие даты. Сама МакSим объяснила странное состояние на концерте в Твери неким "курсом лечения". Однако всего через несколько часов после этого журналисты застукали артистку в кальянной.