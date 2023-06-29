У певицы МакSим нашли долг более чем на миллион после скандала с отменой тура

При этом, отмечают журналисты, если певица будет долго тянуть с выплатой долга, налоговая может обратиться к судебным приставам. В таком случае МакSим грозит арест счетов и имущества, а также запрет на выезд за границу.

После скандала с отменой тура имя МакSим стало реже появляться в заголовках СМИ. В соцсетях в последнее время она публиковала фото из картинной галереи, со спектакля, из собственной школы искусств, а также кадры со своими детьми — у МакSим две дочери, которых она воспитывает в одиночку.