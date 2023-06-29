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29 июня, 12:06

У певицы МакSим нашли долг более чем на миллион после скандала с отменой тура

Kp.ru: Певица МакSим задолжала Федеральной налоговой службе 1,051 млн рублей

<p>Певица Максим. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Певица Максим. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишет kp.ru, артистка задолжала 1 миллион 51 тысячу рублей.

При этом, отмечают журналисты, если певица будет долго тянуть с выплатой долга, налоговая может обратиться к судебным приставам. В таком случае МакSим грозит арест счетов и имущества, а также запрет на выезд за границу.

Пока певица МакSим срывает концерты, её импресарио покупает новый Mercedes

Пока певица МакSим срывает концерты, её импресарио покупает новый Mercedes

После скандала с отменой тура имя МакSим стало реже появляться в заголовках СМИ. В соцсетях в последнее время она публиковала фото из картинной галереи, со спектакля, из собственной школы искусств, а также кадры со своими детьми — у МакSим две дочери, которых она воспитывает в одиночку.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что МакSим испугала поклонников странным поведением на концерте в Твери, а до этого певица сорвала концерт в Сочи. Позже артистка извинилась и рассказала, что во время выступления у неё поднялось давление и закружилась голова. Директор певицы Павел Назаров сообщил, что её тур перенесут на другие даты. Сама МакSим объяснила странное состояние на концерте в Твери неким "курсом лечения". Однако всего через несколько часов после этого журналисты застукали артистку в кальянной.

Никита Никонов
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