Бегство от реальности: Психолог назвала возможные причины алкоголизма МакSим
Психолог Царёва: Тяжёлое восстановление могло стать причиной алкоголизма МакSим
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Одной из причин алкогольной зависимости певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) могло стать тяжёлое восстановление после перенесённой болезни. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала психолог Елена Царёва.
По словам эксперта, как правило, к алкоголизму приводит генетический фактор, когда пьют родственники, или психоэмоциональное состояние. В случае артистки можно сделать вывод, что она таким способом пыталась убежать от реальности. Не исключено, что её беспокоили проблемы в личной жизни и работе, а также со здоровьем.
"После перенесённой тяжёлой болезни она могла не восстановиться, не прийти в себя психологически", — считает Царёва.
По её мнению, все эти факторы могли повлиять на состояние известной певицы. Ни для кого не секрет, что зависимость крайне тяжело контролировать, а чтобы это получилось, необходимо начать работать с психологом или психотерапевтом.
Напомним, сегодня МакSим в видеообращении к поклонникам призналась, что страдает алкоголизмом и проходит лечение в клинике. Она вспомнила, что апогеем её зависимости стало несостоявшееся в Сочи выступление. Кстати, по мнению нарколога, артистка уже сделала важный шаг в избавлении от своей зависимости.