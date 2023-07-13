Бегство от реальности: Психолог назвала возможные причины алкоголизма МакSим

Одной из причин алкогольной зависимости певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) могло стать тяжёлое восстановление после перенесённой болезни. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала психолог Елена Царёва.

По словам эксперта, как правило, к алкоголизму приводит генетический фактор, когда пьют родственники, или психоэмоциональное состояние. В случае артистки можно сделать вывод, что она таким способом пыталась убежать от реальности. Не исключено, что её беспокоили проблемы в личной жизни и работе, а также со здоровьем.

"После перенесённой тяжёлой болезни она могла не восстановиться, не прийти в себя психологически", — считает Царёва.