В Ассоциации ветеранов СВО усомнились в искренности выступления Ромы Зверя в Донбассе

Критиковавший специальную военную операцию солист группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) выступил перед бойцами в Донбассе из-за материальной выгоды. В этом уверен представитель Ассоциации ветеранов СВО Владислав Ефремов.

Впрочем, он напомнил, что музыкант не делал резких заявлений о военной спецоперации, как некоторые из его коллег. В то же время визит Зверя в Донбасс у Ефремова не вызвал восторга.

"Это зависит от человека. У Ромы не было каких-то резких высказываний о российских военных, как у [юмориста] Максима Галкина* или [комедийного актёра] Семёна Слепакова*. Вот об их возвращении в страну нужно забыть", — подчеркнул он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Ефремов считает, что государство не должно решать, отменять артистов или нет, так как это задача общества. По его мнению, изменить позицию может каждый, однако если количество подобных знаменитостей вырастет, то именно из-за проблем с деньгами. Надеяться на то, что представители шоу-бизнеса на Западе изменят отношение к РФ, совсем не стоит, заключил Ефремов.

Лайф напоминает, что несколько дней назад Рома Зверь посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Музыкант в военной экипировке понаблюдал за стрельбой из орудия.