"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

Музыкальный критик Евгений Бабичев посоветовал тоскующему по России рэперу Моргенштерну* последовать примеру Ромы Зверя и отправиться в зону проведения СВО с концертом. Не исключено, что после этого музыканту удастся снова наладить карьеру на родине.

"Наши артисты никому, кроме нас, не нужны. Все эти разговоры, что мы — такие молодые, креативные, свежие — возьмём и покорим западный рынок... Сколько таких разговоров уже было. Но ни один наш артист за рубежом карьеру так и не построил", — сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Вместе с тем критик допустил, что Моргенштерн* может попробовать вернуться, когда всё уляжется. Однако тогда ему будет непросто заинтересовать поклонников тем же скандальным имиджем. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением давать возможность вернуться уехавшим из РФ звёздам. Тоска Моргенштерна* по дому его нисколько не удивляет. Продюсер назвал западный маркетинг заманухой с шикарной обёрткой, хотя у нас "конфета вкуснее".

"Мы добрые люди, всем должны давать шанс на исправление. Человек не робот. Компьютеры зависают, а человек более уязвимый и более тонкое существо. Тоже имеет право на сбои, ошибки", — приводит телеканал "360" слова Пригожина.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США и скучает по России. После начала СВО он уехал из России, а в мае 2022 года его внесли в список иноагентов.