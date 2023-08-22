Регион

Уведомления отключены

22 августа, 16:35

"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

Критик Бабичев посоветовал тоскующему по России Моргенштерну* отправиться на СВО

Музыкальный критик Евгений Бабичев посоветовал тоскующему по России рэперу Моргенштерну* последовать примеру Ромы Зверя и отправиться в зону проведения СВО с концертом. Не исключено, что после этого музыканту удастся снова наладить карьеру на родине.

"Наши артисты никому, кроме нас, не нужны. Все эти разговоры, что мы — такие молодые, креативные, свежие — возьмём и покорим западный рынок... Сколько таких разговоров уже было. Но ни один наш артист за рубежом карьеру так и не построил", — сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Вместе с тем критик допустил, что Моргенштерн* может попробовать вернуться, когда всё уляжется. Однако тогда ему будет непросто заинтересовать поклонников тем же скандальным имиджем. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением давать возможность вернуться уехавшим из РФ звёздам. Тоска Моргенштерна* по дому его нисколько не удивляет. Продюсер назвал западный маркетинг заманухой с шикарной обёрткой, хотя у нас "конфета вкуснее".

"Мы добрые люди, всем должны давать шанс на исправление. Человек не робот. Компьютеры зависают, а человек более уязвимый и более тонкое существо. Тоже имеет право на сбои, ошибки", — приводит телеканал "360" слова Пригожина.

Рома Зверь выступил перед бойцами в ДНР

Рома Зверь выступил перед бойцами в ДНР

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США и скучает по России. После начала СВО он уехал из России, а в мае 2022 года его внесли в список иноагентов.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
  • Новости
  • Моргенштерн
  • Иосиф Пригожин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров