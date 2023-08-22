Рома Зверь выступил перед бойцами в ДНР

Солист музыкальной группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. Соответствующее видео опубликовал военкор Семён Пегов в телеграм-канале War Gonzo.

Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР в Донбассе. Видео © t.me / War Gonzo

Музыкант, одетый в военную экипировку, понаблюдал за запуском снаряда, а также вместе с гитаристом коллектива Германом Осиповым исполнил песню под акустическую гитару и балалайку.