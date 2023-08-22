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21 августа, 21:49

Рома Зверь выступил перед бойцами в ДНР

Солист музыкальной группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. Соответствующее видео опубликовал военкор Семён Пегов в телеграм-канале War Gonzo.

Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР в Донбассе. Видео © t.me / War Gonzo

Музыкант, одетый в военную экипировку, понаблюдал за запуском снаряда, а также вместе с гитаристом коллектива Германом Осиповым исполнил песню под акустическую гитару и балалайку.

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А ранее общественники призывали проверить Рому Зверя на предмет финансирования Вооружённых сил Украины и высказывания против специальной военной операции. После начала СВО группа "Звери" выступила против боевых действий, опубликовав соответствующие посты в соцсетях, но сейчас эти записи удалены.

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Кадр видео t.me / War Gonzo

Артур Лапсаков
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