"Хотел быть полезным": Дима Билан сделал подарки семье с приёмными детьми из ДНР

Российский певец Дима Билан лично передал подарки приёмной семье из Воронежской области, воспитывающей семь братьев и сестёр из ДНР, так он присоединился к акции "Детям — в руки". Видео публикует уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Дима Билан вручил подарки семье с приёмными детьми из ДНР. Видео © T.me / Мария Львова-Белова

"Хотел быть полезным вам. Вот что-то придумал, подарочки вам привёз. Если что-то делать, то делать", — сказал музыкант.

Семья живёт в частном доме, чтобы дети были ближе к природе. Есть здесь сад, голубятня, виноградник. Билан подарил новую детскую площадку, а также привёз компьютер, принтер, стиральную машинку. Певец поговорил с каждым из детей, прогулялся с ними по двору и признался, что вырос в таком же посёлке, вдали от городского шума.

Приёмная мама рассказала, что дети уже адаптировались и нашли свои увлечения. Они любят читать, рисовать, помогать с готовкой, мастерить, танцевать. До этого ребята жили в разных детдомах.

"Первое время дети часто уточняли: "А правда, что это наш дом?" Привыкали жить не в казённых стенах, ещё и вместе — ведь раньше они находились в разных учреждениях", — отметила омбудсмен.