Народный артист России Сергей Гармаш выступил для военнослужащих, врачей и членов их семей в театре Севастополя. "Мash на волне" побеседовал с артистом, который признался, что идея концерта принадлежит ему.

Сергей Гармаш выступил в Севастополе для военных и их семей. Видео © t.me / "Мash на волне"

"Я предложил директору: "Давай я прочитаю рассказы, договоримся с музыкантами Юрия Башмета". Мы просто работаем с этим оркестром много. Я попросил ребят, мы подобрали музыку, сделали эту композицию", — пояснил Гармаш.

Актёр исполнил в театре имени Луначарского литературно-музыкальную композицию "И жизнь, и слёзы, и любовь". Также со сцены прозвучали рассказы Константина Паустовского "Телеграмма" и Александра Куприна "Гамбринус". Аккомпанировал струнный квартет Донецкой государственной академической филармонии. Концерт уже увидели зрители Москвы, Луганска и ДНР.