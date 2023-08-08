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8 августа, 09:30

Сергей Гармаш выступил в Севастополе для военных и их семей

Народный артист России Сергей Гармаш выступил для военнослужащих, врачей и членов их семей в театре Севастополя. "Мash на волне" побеседовал с артистом, который признался, что идея концерта принадлежит ему.

Сергей Гармаш выступил в Севастополе для военных и их семей. Видео © t.me / "Мash на волне"

"Я предложил директору: "Давай я прочитаю рассказы, договоримся с музыкантами Юрия Башмета". Мы просто работаем с этим оркестром много. Я попросил ребят, мы подобрали музыку, сделали эту композицию", пояснил Гармаш.

Актёр исполнил в театре имени Луначарского литературно-музыкальную композицию "И жизнь, и слёзы, и любовь". Также со сцены прозвучали рассказы Константина Паустовского "Телеграмма" и Александра Куприна "Гамбринус". Аккомпанировал струнный квартет Донецкой государственной академической филармонии. Концерт уже увидели зрители Москвы, Луганска и ДНР.

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Ранее сообщалось, что выпускник школы-интерната для слепых и слабовидящих детей № 18 Рустам Каблахов из Кисловодска даёт концерты для российских военных в зоне СВО. 28-летний незрячий баянист выступает вместе с певцом и композитором Дмитрием Нестеровым.

Обложка ©

t.me / "Мash на волне"

Татьяна Миссуми
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