Такой Русь вы ещё не видели: Какой была мебель в домах наших предков

Представьте себе избу. В воображении сразу возникают образы деревянной хижины, печки, запаха дыма, а рядом растоплена баня. Представление о том, какие в Древней Руси применялись предметы мебели, можно получить, изучая картины, письменные источники. Естественно, про угловые диваны да шкафы-купе не могла идти и речь — всё было гораздо скромнее. Для крестьянского дома характерными предметами мебели были стол, лавки или просто чурбаны. Весьма негусто. А что стояло ещё?

Стол в древнерусском стиле

Здесь проходили как ежедневные, так и праздничные трапезы. За столом строго следили, по нему нельзя было бить кулаком или позволять лазать детям. По будням его не украшали, сверху стояли только хлеб и солонка соли. А вот на праздники стол выдвигали на середину дома, накрывали его скатертью, расставляли самую лучшую посуду. Этот предмет мебели был местом единения людей, поэтому туда не пускали кого попало. Но если уж человек сел за него с семьёй, то для неё он уже становился своим.

Древесные лавки

Лавки были основной и многофункциональной мебелью на Руси. Стульев и кресел не было, поэтому на древесных лавках русичи делали всё что угодно. Фото © Wikipedia / Андрей Петрович Рябушкин

Главная их задача — служить подспорьем в делах по хозяйству и помогать заниматься домашними ремёслами. Ещё одна их роль — эстетическая. Лавки украшали разнообразными узорами и рисунками и расставляли вдоль стен внутри избы. Обычно в доме они стояли около стен по кругу. На каких-то лавках сидели, на каких-то — спали, на каких-то — работали.

Зачем в древнерусских домах стояли сундуки

​​Особое место в интерьере древнерусского жилища занимали так называемые укладки. Они включали в себя всевозможные переносные хранилища для вещей и предметов. Это и лубяной короб, и деревянный сундук, и липовая кадка, скрыни для одежды и многое другое.

Средневековые жители на Руси полюбили сундук — удобный и вместительный ящик, который мог служить комодом, посадочным местом и даже спальным. Фото © ТАСС / Владимир Репик, Ю. Мосежник

Самая древняя форма сундука — простой деревянный ящик с крышкой. Размер мог быть совершенно разным, он зависел от его предназначения. Наиболее распространённая форма сундуков чаще всего была коробом, в котором родители собирали своим дочерям приданое. Иногда их украшали узорами.

Шкафы и поставцы

Для размещения посуды использовались поставцы — столбцы, соединённые между собой многочисленными полочками. Низовые были пошире, там располагали более крупную и глубокую посуду. Верховые полочки специально делали поуже, чтобы поставить туда более мелкие посудины. Если какую-то утварь нельзя было расположить в поставцах, то её укладывали в посудник (раскрытый шкафчик или древесная полочка). Он мог иметь открытую верхушку или быть в форме сложенной рамки. Чаще всего боковые стеночки посудников украшали резьбой, а форма их была фигурной, нестандартной. Посудник обычно устанавливали поверх судной лавки, чтобы он всегда был под рукой у хозяюшки. Иногда шкаф заменяли сундуком.

Где спали в Древней Руси

Как выглядели места, в которых спали наши предки? Фото © МАММ / МДФ / Russia in photo / Борис Игнатович

Расположиться для сна крестьяне могли в самых разных местах. Это мог быть сеновал или сени, телега или клеть, лавка или сундук. Но существовали и места, которые предназначались для сна, — полати и печка. Лежанка на печи была самой удобной и комфортной для сна. Она долго оставалась тёплой, что было важно в холодное время года. Обычно на печи спали старики, но и молодёжь любила понежиться в тепле.