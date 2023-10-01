Эти знаки зодиака в октябре 2023 года ждёт тяжёлая разлука с любимым человеком

С астрологической точки зрения октябрь 2023 года — месяц перемен и контрастов. Даже на привычных дорогах поджидают крутые повороты, а обычный разговор может превратиться в целый сериал, полный неожиданностей. Некоторым знакам зодиака этой осенью придётся столкнуться с разлукой, разочарованием и разбитым сердечком. Одним это представят как факт, а другим предстоит принять решение о расставании с партнёром. В любом случае этим четырём знакам зодиака придётся пережить сложный период. Но всё для того, что двигаться дальше к поставленной цели.

Знак зодиака Скорпион

Какие знаки зодиака ощутят всю горечь расставания с любимыми в октябре 2023 года? Фото © Shutterstock

Выстрел в самое сердце в октябре 2023 года звёзды предсказали Скорпионам. Партнёр покажет себя не с самой лучшей стороны, или всплывёт обстоятельство, которое повлияет на отношения или приоритеты. Рекомендуем избавиться от страха расставания, если в этом есть необходимость или если отношения изжили себя. Потом вы скажете себе спасибо за решение всё прекратить.

Знак зодиака Дева

Кого из представителей зодиакального круга ждёт резкий разрыв отношений в ближайший месяц 2023 года? Фото © Shutterstock

Отношения со второй половинкой у Дев будут испорчены, особенно если флиртовать с противоположным полом. Да и у вас появятся надуманные поводы для ревности. Если пойти на поводу у чувств, начнутся скандалы, выяснения, что приведёт к разрыву. В октябре 2023-го Девам рекомендуется расслабиться, отставить все мысли об отношениях, что позволит понять, нужны ли они вообще. Только отпустив ситуацию, можно рассчитывать на появление новых отношений или налаживание существующих. Возможно, вы даже встретите свою старую любовь, из-за чего возникнет соблазн начать всё сначала. Но не стоит наступать на те же грабли — это не приведёт ни к чему хорошему, разрыв неизбежен.

Знак зодиака Козерог

Почему Козероги в октябре 2023 года потеряют любовь? Фото © Shutterstock

В октябре 2023 года Козероги расстанутся со своим любимым человеком. Партнёр будет часто вызывать негатив и заставит много сердиться. К тому же в этом месяце они чересчур увлекутся собой, что приведёт к взаимному охлаждению. Отношения резко испортятся из-за недоверия. В октябре этому астрологическому знаку не стоит бояться перемен в личной жизни и цепляться за надоевшие и вымотавшие привязанности. Если отношения погрязли в конфликтах, то от них нужно смело избавляться, чтобы отправиться навстречу другим любовным приключениям.

Знак зодиака Водолей

Каких знаков зодиака в октябре 2023 года ждёт тяжёлая разлука с любимым человеком? Фото © Shutterstock