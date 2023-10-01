Магнитные бури в октябре 2023 года — прогноз неблагоприятных дней В октябре 2023 года ожидается несколько магнитных бурь разной мощности, которые скажутся на самочувствие многих людей. Life.ru рассказывает, когда именно ожидать негативные геомагнитные явления, с какой силой они пройдут и как можно снизить их влияние на себя. 30 сентября, 21:01 В октябре 2023 года ожидаются очередные магнитные бури, поэтому специалисты дали рекомендации, как уберечься от них. Обложка © Shutterstock

Магнитные бури, вызываемые активностью Солнца, периодически обрушиваются на Землю. Эти сложные метеорологические явления могут оказывать негативное воздействие на нашу технику и самочувствие, поэтому важно быть информированными о предстоящих бурях и готовиться к ним.



Существуют специалисты, которые изучают активность Солнца, проводят наблюдения и делают измерения. Life.ru собрал всю имеющуюся информацию о геомагнитных штормах, которые ожидаются в октябре 2023 года, и подготовил материал о том, когда именно ожидать магнитные бури, с какой силой они пройдут и как можно снизить их влияние на себя.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2023 года

В октябре ожидается несколько магнитных бурь с разной мощностью. Об этом сообщил Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Первая половина октября должна быть с повышенной метеоактивностью. С 1 по 15 октября ожидается активность магнитного поля Земли на уровне двух баллов (небольшие возмущения).

ожидается активность магнитного поля Земли на уровне двух баллов (небольшие возмущения). Сильная магнитная буря ожидается 20 октября с влиянием на метеочувствительных людей до глубокой ночи, с возможными изменениями настроения и здоровья.

с влиянием на метеочувствительных людей до глубокой ночи, с возможными изменениями настроения и здоровья. В конце месяца — 25–27 октября — ожидается ещё одна серьёзная солнечная активность.

В период магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогания, включая слабость и более серьёзные симптомы, которые влияют на работоспособность. Прогноз на октябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть немного выше или ниже заявленной. Согласно текущему прогнозу, октябрь 2023 года будет относительно спокойным — и магнитные бури и неблагоприятные дни метеочувствительных людей настигнут всего пару раз. В любом случае необходимо основательно подготовиться к этому явлению, ведь геоштормы принесут людям немало проблем.

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

У каждого человека присутствует свой уникальный предел геомагнитной чувствительности. Другими словами, люди реагируют по-разному на магнитные бури — кто-то о них и не знает, в то время как другие страдают даже от незначительных колебаний магнитного поля Земли. Несмотря на это, такие бури приносят некоторые трудности, оказывая негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей. Несмотря на индивидуальность реакции каждого, некоторые симптомы встречаются чаще остальных:

головная боль

резкие скачки артериального давления

головокружение

учащённое сердцебиение

затруднённое дыхание

нарушение сна, бессонница

рассеянность, раздражительность, тревожность

усталость

боль в суставах, ломота в костях

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Чего ожидать от магнитных бурь в октябре 2023 года. Видео © YouTube / Доктор Медик Дзен

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

Теперь, будучи полностью осведомлёнными о негативном влиянии магнитных бурь, мы должны серьёзно относиться к этому явлению. Ведь наше благополучие и здоровье — самое ценное, чем мы обладаем, и поэтому нам необходимо бережно следить за ними. Чтобы не причинить вреда себе, мы должны придерживаться некоторых принципов, которые ясно определяют, какие действия запрещены для людей, чувствительных к магнитным бурям.

В особенности во время геомагнитных штормов следует избегать работы с техническими устройствами. Нежелательно занимать водительское кресло, даже если мы не относим себя к числу метеозависимых людей. Если есть возможность, целесообразно отказаться от занятий, требующих сосредоточенности и внимания. Постарайтесь не чрезмерно использовать мобильный телефон или компьютер. Следует избегать тяжёлых физических нагрузок.

Как защититься от магнитных бурь в октябре

Из отчётов специалистов становится ясно, что в октябре 2023 года ожидается несколько значительных магнитных бурь. Некоторые из них могут иметь высокую силу, что может вызвать возмущения в работе электроники и электрических систем. Однако благодаря доступным данным мы можем подготовиться и принять необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий.



Для эффективной защиты от магнитных бурь и сглаживания их последствий эксперты рекомендуют предпринимать некоторые меры подготовки. В числе этих мер: ограничение физической активности;

регулярное принятие контрастного душа;

уменьшение потребления вредной пищи, например фастфуда;

сокращение потребления алкоголя и увеличение употребления жидкости, включая свежевыжатые соки;

кроме того, необходимо обратить внимание на эмоциональное состояние, стараться избегать нервных напряжений и стрессов. Простые, на первый взгляд, рекомендации помогут подготовиться к геомагнитным штормам и пережить их с минимальными последствиями для здоровья.

Магнитные бури и солнечные вспышки. Громадные по своим масштабам явления, которые не влияют на здоровье людей. Или всё-таки влияют? Лекция от практикующего врача-невролога Борисова Алексея Сергеевича. Видео © YouTube / Магнитные бури и здоровье человека / Доктор Борисов

Советы врачей и синоптиков

Магнитное поле влияет на наш организм, вызывая усталость и разбитость, так как активизирует систему адаптации. Люди с хроническими заболеваниями особенно чувствительны к геомагнитным бурям, потому что на организм давят электромагнитные возмущения и изменения внутри тела. Справляться с таким количеством факторов одновременно становится сложно. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как снизить нагрузку при магнитной буре. По его словам, в это время кровь сгущается: её основу составляют гемоглобин и железо, которые реагируют на магнитные излучения.

Авторы Андрей Ананьев