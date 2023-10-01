На высочайшем вулкане острова Ява всего за шесть часов произошло 15 извержений
В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру
В Индонезии началось извержение Семеру — самого высокого вулкана острова Ява. Как пишет CNN Indonesia, экстренные службы предписали населению не приближаться к нему ближе чем на 13 километров. На опубликованном в Сети видео — момент, когда исполин выбрасывает пепел.
В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру. Видео © X (ранее Twitter) / JosepBastardas
Согласно отчёту специалистов, оно началось на юго-восточном склоне горы на высоте 1,5 тысячи метров. Только за шесть часов зафиксировали, в частности, 15 извержений и одну лавину.
Ранее в Российской академии наук показывали, как извергается вулкан Ключевской (Ключевская сопка). Специалисты наблюдали вынос вулканических бомб на высоту до 300–400 метров над кратером и обрушение раскалённых лавин на южный склон горы.
X (ранее Twitter) / JosepBastardas