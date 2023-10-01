Регион

Уведомления отключены

1 октября, 13:39

На высочайшем вулкане острова Ява всего за шесть часов произошло 15 извержений

В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру

В Индонезии началось извержение Семеру — самого высокого вулкана острова Ява. Как пишет CNN Indonesia, экстренные службы предписали населению не приближаться к нему ближе чем на 13 километров. На опубликованном в Сети видео — момент, когда исполин выбрасывает пепел.

В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру. Видео © X (ранее Twitter) / JosepBastardas

Согласно отчёту специалистов, оно началось на юго-восточном склоне горы на высоте 1,5 тысячи метров. Только за шесть часов зафиксировали, в частности, 15 извержений и одну лавину.

Мощный вулкан со дня на день может проснуться в Южной Америке

Мощный вулкан со дня на день может проснуться в Южной Америке

Ранее в Российской академии наук показывали, как извергается вулкан Ключевской (Ключевская сопка). Специалисты наблюдали вынос вулканических бомб на высоту до 300–400 метров над кратером и обрушение раскалённых лавин на южный склон горы.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / JosepBastardas

Матвей Константинов
  • Новости
  • Индонезия
  • вулкан
  • Природа
  • Интересное
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров