На высочайшем вулкане острова Ява всего за шесть часов произошло 15 извержений

В Индонезии началось извержение Семеру — самого высокого вулкана острова Ява. Как пишет CNN Indonesia, экстренные службы предписали населению не приближаться к нему ближе чем на 13 километров. На опубликованном в Сети видео — момент, когда исполин выбрасывает пепел.

В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру. Видео © X (ранее Twitter) / JosepBastardas

Согласно отчёту специалистов, оно началось на юго-восточном склоне горы на высоте 1,5 тысячи метров. Только за шесть часов зафиксировали, в частности, 15 извержений и одну лавину.