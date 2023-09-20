Бросает лавовые бомбы на 400 метров: В РАН показали, как извергается Ключевская сопка
На Камчатке снова активизировался Ключевской вулкан
В Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевской, соответствующие кадры публикует пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В РАН показали, как извергается Ключевская сопка. Видео © Telegram / ИВиС ДВО РАН
"Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300–400 метров над кратером и обрушение раскалённых лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому жёлобу", — рассказали там.
Вулкан Ключевской (или Ключевская сопка) — самый высокий из действующих на территории Евразии, его высота составляет 4750 метров. Вблизи — всего в 30 километрах — находится посёлок Ключи Усть-Камчатского района.
Напомним, 22 июня стало известно о начале очередного вершинного извержения вулкана Ключевской. Наблюдалось фонтанирование лавы в кратере объекта.
Telegram / ИВиС ДВО РАН