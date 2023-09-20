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20 сентября, 09:14

Бросает лавовые бомбы на 400 метров: В РАН показали, как извергается Ключевская сопка

На Камчатке снова активизировался Ключевской вулкан

В Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевской, соответствующие кадры публикует пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В РАН показали, как извергается Ключевская сопка. Видео © Telegram / ИВиС ДВО РАН

"Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300–400 метров над кратером и обрушение раскалённых лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому жёлобу", рассказали там.

Вулкан Ключевской (или Ключевская сопка) — самый высокий из действующих на территории Евразии, его высота составляет 4750 метров. Вблизи — всего в 30 километрах — находится посёлок Ключи Усть-Камчатского района.

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Напомним, 22 июня стало известно о начале очередного вершинного извержения вулкана Ключевской. Наблюдалось фонтанирование лавы в кратере объекта.

Обложка ©

Telegram / ИВиС ДВО РАН

Матвей Константинов
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