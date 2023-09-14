ЮНЕСКО не стало включать "Вулканы Камчатки" в список объектов под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО решил не включать природный объект "Вулканы Камчатки" в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.

"Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не согласился с включением "Вулканов Камчатки" в Список Всемирного наследия под угрозой", — написала она.

По словам политика, наша страна продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Она также отметила взвешенный и неполитизированный подход экспертов.

Так, члены комитета оценили проделанную работу по повышению охранного статуса объекта. На данный момент, указала Абрамченко, Минприроды занимается созданием особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения — национального парка с одноимённым названием.

Нормативный акт по парку подготовят до 1 ноября, после чего документ внесут в правительство на рассмотрение. Она подчеркнула, что в нацпарке будет действовать особый режим охраны, а также наблюдение за использованием земельных участков и водных объектов.

"Создание в Камчатском крае ООПТ федерального значения позволит обеспечить целостность объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности", — добавила Абрамченко.

По словам чиновника, комитет также положительно оценил работу по сохранению Байкала, в том числе значительное финансирование исследований, выявление и снос незаконных построек, а также недопущение их строительства. Кроме того, комитет поприветствовал модернизацию системы обращения с отходами и совершенствование туристической отрасли. А эксперты указали на позитивные результаты в борьбе с пожарами.