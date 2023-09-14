Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 09:24

ЮНЕСКО не стало включать "Вулканы Камчатки" в список объектов под угрозой

<p>Обложка © ТАСС / Елена Верещака</p>

Обложка © ТАСС / Елена Верещака

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО решил не включать природный объект "Вулканы Камчатки" в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.

"Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не согласился с включением "Вулканов Камчатки" в Список Всемирного наследия под угрозой", написала она.

По словам политика, наша страна продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Она также отметила взвешенный и неполитизированный подход экспертов.

Так, члены комитета оценили проделанную работу по повышению охранного статуса объекта. На данный момент, указала Абрамченко, Минприроды занимается созданием особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения — национального парка с одноимённым названием.

Нормативный акт по парку подготовят до 1 ноября, после чего документ внесут в правительство на рассмотрение. Она подчеркнула, что в нацпарке будет действовать особый режим охраны, а также наблюдение за использованием земельных участков и водных объектов.

"Создание в Камчатском крае ООПТ федерального значения позволит обеспечить целостность объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности", добавила Абрамченко.

По словам чиновника, комитет также положительно оценил работу по сохранению Байкала, в том числе значительное финансирование исследований, выявление и снос незаконных построек, а также недопущение их строительства. Кроме того, комитет поприветствовал модернизацию системы обращения с отходами и совершенствование туристической отрасли. А эксперты указали на позитивные результаты в борьбе с пожарами.

В ЮНЕСКО осудили убийство российского военкора Журавлёва в зоне СВО

В ЮНЕСКО осудили убийство российского военкора Журавлёва в зоне СВО

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил прекратить членство России в ЮНЕСКО. Причиной называется критика законопроекта, допускающего в некоторых случаях сплошные вырубки лесов для туристического освоения озера Байкал.

Матвей Константинов
  • Новости
  • юнеско
  • Виктория Абрамченко
  • Экология
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров