В Госдуме высказались за выход России из ЮНЕСКО по примеру США

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой выступил с предложением прекратить членство России в ЮНЕСКО из-за критики, которую в организации вызвал российский законопроект, допускающий в некоторых случаях сплошные вырубки лесов для туристического освоения озера Байкал. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

В июле Госдумой в первом чтении был принят законопроект, определяющий перечень объектов, для строительства, ремонта и использования которых вплоть до 31 декабря 2030 года допускаются сплошные вырубки леса. Несколько позже на инициативу законодателей отреагировали в ЮНЕСКО, призвав не принимать поправки и обозначив перечень направленных на защиту экосистемы озера требований, несоблюдение которых привело бы к попаданию Байкала в реестр находящихся под угрозой объектов.

"Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос", — спросил вице-спикер Госдумы.

Он добавил, что в понедельник в Саудовской Аравии состоится очередная сессия ЮНЕСКО, где Россию собираются отчитать за не санкционированное организацией туристическое освоение Байкала и Камчатки. Толстой добавил, что Россия должна отстаивать собственные интересы в подобных ЮНЕСКО международных учреждениях, а не занимать своё кресло только ради того, чтобы слушать упрёки и указания от истеблишмента Запада.

По мнению политика, ЮНЕСКО, как и другие международные площадки, попросту используют для политического давления на Российскую Федерацию. Он напомнил, что США и Израиль в своё время без колебаний вышли из организации, когда того требовали национальные интересы.