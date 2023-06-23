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23 июня, 00:49

На Камчатке началось вершинное извержение вулкана Ключевской

На Камчатке 22 июня началось очередное вершинное извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных посёлков, ни для авиации. KVERT продолжает мониторинг вулкана", информируют вулканологи в телеграм-канале.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Видео © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Филиппинах эвакуируют десять тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана

На Филиппинах эвакуируют десять тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана

На данный момент вулкану присвоили жёлтый (повышенный) код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. В случае увеличения выбросов опасность может грозить воздушной технике.

Ранее Лайф писал, что на курильском вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области 5 июня был зафиксирован выброс пепла три километра высотой. В Северо-Курильске пеплопада не было.

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Кадр видео t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Юлия Коновалова
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