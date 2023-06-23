На Камчатке началось вершинное извержение вулкана Ключевской

На Камчатке 22 июня началось очередное вершинное извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа — фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных посёлков, ни для авиации. KVERT продолжает мониторинг вулкана", — информируют вулканологи в телеграм-канале.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Видео © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На данный момент вулкану присвоили жёлтый (повышенный) код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. В случае увеличения выбросов опасность может грозить воздушной технике.