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5 июня, 04:36

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

На курильском вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области 5 мая зафиксирован выброс пепла три километра высотой. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту три километра", — сообщает ведомство, уточняя, что шлейф распространился на расстояние более пяти километров к северо-востоку.

В Северо-Курильске пеплопада не наблюдалось, запах сероводорода отсутствует, угрозы для населения нет.

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А ранее на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр находился в 12 километрах южнее села Онор Смирныховского района на глубине пяти километров. Жители могли ощутить подземные толчки до трёх баллов. Пострадавших нет.

Обложка ©

vk.com / nikiforov_ev

Лариса Сафронова
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