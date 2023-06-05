Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

На курильском вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области 5 мая зафиксирован выброс пепла три километра высотой. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту три километра", — сообщает ведомство, уточняя, что шлейф распространился на расстояние более пяти километров к северо-востоку.

В Северо-Курильске пеплопада не наблюдалось, запах сероводорода отсутствует, угрозы для населения нет.