Мощный вулкан со дня на день может проснуться в Южной Америке
Уровень тревоги в Чили повышен до оранжевого из-за риска извержения Вильяррики
Расположенный вблизи курорта Пукон в Чили вулкан Вильяррика может проснуться в ближайшее время. К такому выводу пришли местные геологи, которые повысили степень тревоги до третьего уровня из четырёх, сообщили в Reuters.
Увеличение активности земной коры вблизи жерла позволило учёным из Национальной службы геологии и горнодобывающей промышленности Чили предположить, что извержение вулкана может произойти через несколько недель или даже дней. Ситуация вынудила их сменить уровень тревоги с жёлтого на предпоследний оранжевый.
Вильяррика считается одним из самых активных вулканов на континенте. В последний раз он извергался в 2015 году. Тогда выброс магмы и пепла спровоцировал массовую эвакуацию местного населения из близлежащих районов.
А несколькими днями ранее на Камчатке вновь активизировался вулкан Ключевская Сопка. Подземные массы поднялись на высоту 300–400 метров, сообщал Лайф ранее.
Unsplash / Toby Elliott