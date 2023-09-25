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25 сентября, 03:51

Мощный вулкан со дня на день может проснуться в Южной Америке

Уровень тревоги в Чили повышен до оранжевого из-за риска извержения Вильяррики

Расположенный вблизи курорта Пукон в Чили вулкан Вильяррика может проснуться в ближайшее время. К такому выводу пришли местные геологи, которые повысили степень тревоги до третьего уровня из четырёх, сообщили в Reuters.

Увеличение активности земной коры вблизи жерла позволило учёным из Национальной службы геологии и горнодобывающей промышленности Чили предположить, что извержение вулкана может произойти через несколько недель или даже дней. Ситуация вынудила их сменить уровень тревоги с жёлтого на предпоследний оранжевый.

Вильяррика считается одним из самых активных вулканов на континенте. В последний раз он извергался в 2015 году. Тогда выброс магмы и пепла спровоцировал массовую эвакуацию местного населения из близлежащих районов.

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А несколькими днями ранее на Камчатке вновь активизировался вулкан Ключевская Сопка. Подземные массы поднялись на высоту 300–400 метров, сообщал Лайф ранее.

Обложка ©

Unsplash / Toby Elliott

Илья Пушкарев
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