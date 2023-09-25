Мощный вулкан со дня на день может проснуться в Южной Америке

Расположенный вблизи курорта Пукон в Чили вулкан Вильяррика может проснуться в ближайшее время. К такому выводу пришли местные геологи, которые повысили степень тревоги до третьего уровня из четырёх, сообщили в Reuters.



Увеличение активности земной коры вблизи жерла позволило учёным из Национальной службы геологии и горнодобывающей промышленности Чили предположить, что извержение вулкана может произойти через несколько недель или даже дней. Ситуация вынудила их сменить уровень тревоги с жёлтого на предпоследний оранжевый.

Вильяррика считается одним из самых активных вулканов на континенте. В последний раз он извергался в 2015 году. Тогда выброс магмы и пепла спровоцировал массовую эвакуацию местного населения из близлежащих районов.