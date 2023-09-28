Почему рыбный день в СССР был именно в четверг и зачем его вообще вводили

47 лет назад в СССР были введены рыбные дни, и в меню советских людей прочно вошли блюда из хека и минтая. В это же время мясные блюда в столовых отсутствовали. Готовились и подавались только рыбные. Почему "днём рыбы" стал именно четверг и зачем вообще был нужен такой день в системе общественного питания?

26 октября 1976 года вышло постановление ЦК КПСС о введении в СССР "морского" дня: для лучшего развития рыбной промышленности. Им был объявлен четверг. Хотя всё началось ещё в 1920-е годы, когда молодая Страна Советов столкнулась с серьёзным недостатком привычного для русского рациона мяса. Власти искали замену в виде другой белковой и полезной продукции. И ею стала рыба, которую в изобилии добывали тогда в Каспийском море.

Рыбный день в СССР ввели в 1976 году. Формально — для увеличения производства даров моря, но по факту страна пыталась справиться с дефицитом мяса. СССР. Мурманская область. Рыбаки на озере Имандра в юго-западной части Кольского полуострова. Лето 1976 года. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Также одним из аргументов для необходимости увеличения потребления рыбной продукции населением был тот факт, что во многих регионах огромной страны наблюдалась серьёзная нехватка йода в рационе граждан. А медицина проявляла заботу о здоровье советских людей и доносила до населения, что мясо рыбы богато не только белком, который легко усваивается организмом человека, в отличие от мяса животных, но и фосфором, витаминами.

Рыбные консервы стали производиться массово. Стоимость консервов и рыбы была такова, что ввести их в рацион казалось делом совершенно логичным. Продукт продвигали как могли. В поваренных книгах стали появляться рецепты таких известных сегодня салатов, как "Мимоза" или сельдь под шубой. Дальше — больше. Власти ввели рыбный день. Им был объявлен четверг. И тут возникает второй вопрос: а почему не пятница? или не понедельник?

Оказывается, советские учёные провели целое маркетинговое исследование на эту тему и выбрали этот день не просто так. Предпочтение именно четвергу было отдано по нескольким мотивам.

Рыбный день в СССР был введён в четверг на основании чётких данных и статистики: дескать, именно в этот день недели реализация рыбы была максимальная. На Волгоградском осетровом рыбоводном заводе. 1976 год. Фото © ТАСС / Николай Суровцев

Во-первых, морские деликатесы не были в особом почёте у граждан. Вкусно приготовить их мог не каждый, а реализовывать выловленную рыбу было необходимо. И статистические расчёты показали, что продвижение рыбы именно в четверг будет максимальным. Сразу после выходных дней и, соответственно, домашней еды народ в начале недели не стремился в столовые с исключительно рыбным меню. А в самом конце рабочей недели народ тоже не бежал в столовую в предвкушении домашних пирожков в выходные дни.

Во-вторых, в православии традиционно постными днями в большинстве своём на протяжении года бывают среда и пятница. А рыбу в постные дни есть часто разрешено. Но так как официально в СССР был провозглашён атеизм, то выбор именно четверга для рыбного дня носил хоть и символический, но в какой-то мере антирелигиозный характер.