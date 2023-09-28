Каждая третья российская компания увольняет сотрудников за пьянство

Почти в каждой третьей российской компании увольняют сотрудников за чрезмерное употребление спиртного. Однако в каждой пятой фирме считают, что нет ничего страшного в том, что работник находится в пьяном состоянии, если это, конечно, не портит рабочий процесс. Итоги исследования "Актион Кадры и HR" (входит в группу "Актион") опубликованы в "Газете.ru".

Больше половины опрошенных сообщили, что им запрещают пить алкоголь на работе. Однако в некоторых случаях (21,6%) компании разрешают с алкоголем отмечать дни рождения сотрудников, свадьбы и рождение детей. Также работодатели допускают употребление спиртного при достижении успехов на работе (5,9%). А в 7,5% случаев отмечать можно что угодно — главное, определиться с напитком.

При этом многие фирмы (29,8%) увольняли сотрудников за пьянство. Чаще всего (39,3%) руководство расставалось с работниками по собственному или обоюдному желанию. Что касается взаимодействия коллег, то почти половина россиян признались, что выдали бы пьяницу, если бы его поведение вызывало опасность для других. Около 30% респондентов отметили, что прикрыли бы товарищей.

82% россиян согласились с тем, что нельзя приходить на работу в пьяном виде. Но некоторые (18%) допускают нахождение в таком состоянии в офисе, если человек в адекватном состоянии и это не вредит работе.