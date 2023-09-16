Россиянам рассказали о "золотом парашюте" при увольнении

При увольнении ряд сотрудников может получить "золотой парашют" в размере от одного или нескольких окладов. Кто имеет на них право в беседе с Ura.ru рассказала адвокат Яна Воробьёва.

"Есть так называемые "парашюты". Если трудовой договор расторгается по соглашению сторон, стороны могут предусмотреть выплату выходного пособия. Законом никак не регулируется этот момент, стороны его самостоятельно определяют. Такое пособие может быть определено в коллективном договоре", — пояснила Воробьёва.

Что касается топ-менеджмента, то у данной группы выплаты гораздо больше и поэтому их называют "золотым парашютом". Для среднестатистического сотрудника размер составляет один-два оклада.

Есть и другие выплаты. Например, величина пособия зависит от основания прекращения трудового договора. Если работник пишет заявление по собственному, то пособие ему не выплачивается. Он получает только зарплату и компенсацию за неотгулянный отпуск. Если человек уходит по сокращению штата или численности, ему должны выплатить двойное выходное пособие.

Адвокат также рассказала, что для руководителей — другие условия увольнения. Например, директорам при уходе выплачивают три зарплаты, если, конечно, речь не идёт о дисциплинарном проступке.