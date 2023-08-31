Юрист прогнозирует, что в России станет проще увольнять работников за пьянство

В РФ станет проще увольнять недобросовестных сотрудников за пьянство. Об этом рассказала юрист компании Bridge Group, специалист по трудовому праву Валентина Яковлева, комментируя недавнее решение Верховного суда по слесарю петербургского завода "Красный Октябрь".

"Случаи, когда работники приходят в состоянии алкогольного опьянения или употребляют на рабочем месте, очень частые. Именно работодатель в данной ситуации находится в незащищённом положении", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, именно работодателям в данном случае приходится собирать документы, подтверждающие алкогольное опьянение сотрудника. Но данный прецедент позволит компаниям и предприятиям эффективнее бороться с недобросовестными работниками.

"В данном конкретном кейсе нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права и процессуального права, а именно: не исследовали те доказательства, которые предоставил работодатель. На это и указал, по сути, Верховный суд. Верховный суд не разрешил быть пьяным на работе, Верховный суд лишь сказал, что при разрешении данного дела не были исследованы доказательства, которые предоставил работодатель", — добавила Яковлева.