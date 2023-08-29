В России из-за одного слесаря разрешили увольнять пьяных без разбирательств

Верховный суд России разрешил увольнять работника, если он появился на работе пьяным, даже без прохождения им медосвидетельствования. Так постановила судебная коллегия по гражданским делам.

До Верховного суда этот вопрос дошёл из-за слесаря-сборщика двигателей с петербургского завода "Красный октябрь". На сотрудника составили акт о том, что он пришёл на работу пьяный. Сам он не смог написать объяснительную и ограничился фразой "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!" на самом акте. Мужчину отправили на медосвидетельствование, но он отказался добираться туда за свой счёт и платить за процедуру 1600 рублей.

Сотрудника уволили и он пошёл в суд. Заводчанин решил доказать, что у его начальства не было доказательств, что он был пьян. Мужчина требовал восстановить его на работе, выплатить зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда. Судя трёх инстанций пошли ему на встречу, а вот Верховный суд вопрос решил иначе.

"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами", — указал суд.

Суд также напомнил, что нельзя появляться пьяным на территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию. Дело отправлено на пересмотр.