Названы основные выплаты, положенные сотруднику при увольнении

При увольнении каждый сотрудник должен получить несколько обязательных выплат. По словам директора юридической практики в сервисе SuperJob Александра Южалина, независимо от того, на каком основании увольняется работник, в последний день ему должны выплатить зарплату за отработанный период.

В состав такой выплаты включается не только оклад, но и всевозможные премии, надбавки, доплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда в организации. Кроме того, по словам Южалина, сотруднику должна быть выплачена компенсация за дни неиспользованного отпуска. В отдельных случаях при увольнении помимо основных выплат работнику выплачивается выходное пособие, размер которого определяется в зависимости от основания увольнения.

"При ликвидации организации или сокращении численности штата — один средний месячный заработок; при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую в связи с медицинским заключением, или при отсутствии у работодателя такой работы, или при признании работника полностью не способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением — двухнедельный средний заработок", — подчеркнул специалист в беседе с RT.

При увольнении по соглашению сторон стороны могут договориться о дополнительной сумме выплат. При этом, если решение принято из-за ликвидации организации или сокращения численности штата, помимо выходного пособия работнику полагается сохранение среднего заработка.