Пары с какой разницей в возрасте "обречены" на долгую и счастливую семейную жизнь

По словам экстрасенса и нумеролога Андрея Харриса, с которым поговорил LIFE по этому вопросу, стало ясно, что цифрам с древности придавалось важное значение. Исключением не стала и любовная нумерология. "Используя магическое влияние чисел, можно укрепить свою пару и прожить вместе долго и счастливо. Обратный эффект ждёт тех, кто подойдёт к процессу легкомысленно и выберет партнёра на авось", — говорит эксперт.

Конечно же, любовь не выбирают, она приходит сама, часто нарушая все законы и правила. Но если вы задались целью самостоятельно построить свою судьбу, воспользуйтесь подсказкой древних оккультистов и математиков. Особое значение мистики уделяют разнице в возрасте между партнёрами. Как утверждает эксперт, существует целая таблица подобных значений.

Так универсальная разница в возрасте для обоих полов, которая будет способствовать укреплению связи и длительности чувств, — это пять, шесть и восемь лет Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Пятёрка приносит быстрый брак, который станет крепким, традиционным, подарит детей, а все поколения будут общаться между собой. Шестёрка наделяет пару защитой Архангела Рафаила и даёт много романтики. Восьмёрка, в свою очередь, связывает узами бесконечности и животным притяжением людей в паре. Здесь всегда будут страсть и эмоции, как в первый раз. Разрушить такие отношения очень сложно.

Названа идеальная разница в возрасте супругов: люди смогут построить крепкую семью и любить друг друга на века. Фото © Freepik / prostooleh

Если мужчина старше, то выбирайте следующую разницу в возрасте: 4, 14, 21 год. Для четвёрок отношения — важный и обдуманный шаг, также они любят и защищают стабильность. Отношения будут долгими.

Четырнадцать — тайное число Архангела Михаила, именно он защищает такие пары. Баланс гармонии и покоя. Картина идеальной семьи из какого-нибудь сериала Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Двадцать один интересное число, как правило, такой мужчина полностью меняет жизнь избранницы, перенося её в другой мир. Подобные партнёры заботятся о даме сердца и не хотят её оставлять даже на минуту.

Если мужчина младше, то лучше всего выбрать разницу в 3, 10, 17 лет. Если супруга старше на три года — она окажется женщиной мечты. "Мужчина видит идеал в такой избраннице. Часто появляется много детей и укрепляется материальный достаток", — подчёркивает экстрасенс Андрей Харрис.

Супруги с какой разницей в возрасте в браке обречены на нелюбовь и будут несчастны? Фото © Shutterstock

Волшебная десятка — это как джекпот. Часто при такой разнице в возрасте женщина знает ответы на все вопросы мужчины, помогает ему советом и энергией, а также может влиять на ход судьбы. Такие пары держатся вместе долго.

Разница в 17 лет обладает магнетической энергией, здесь не получится объяснить человеческим языком. Просто существует притяжение, которое держит людей вместе Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Нумеролог предостерегает: не стоит забывать и про опасные цифры. Так, разница в 2, 7, 9, 22 года не способствует слиянию людей. В таких парах один из партнёров рано или поздно пойдёт своей дорогой.