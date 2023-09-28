Синоптик предупредил москвичей о конце бабьего лета, но пообещал тёплый сюрприз

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о завершении бабьего лета в Московском регионе. Тепло покинет жителей столицы и области в начале октября. Об этом метеоролог сообщил телеканалу "360".

Так, по словам эксперта, тёплой погодой жителям Подмосковья осталось наслаждаться три дня. При этом 29 сентября столбики термометров могут подняться до рекорда 123-летней давности.

"Сегодня воздух у нас прогреется до +19…+24 градусов. Это норма, близкая к июньским или августовским показателям. Но на пик бабье лето выйдет в пятницу, когда в дневные часы будет +20…+25, а это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было +23,3 градуса в 1900 году", — рассказал Тишковец.

В субботу, 30 сентября, будет солнечно и облачно. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, а днём — от +19 до +24 градусов, что на градус прохладнее, чем накануне. Синоптик добавил, что холодный фронт североатлантического циклона настигнет Московский регион 1 октября. Днём температура воздуха составит +13…+18 градусов.