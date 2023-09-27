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27 сентября, 18:51

Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптик Леус: Первый снег в Москве может выпасть с 8 по 12 октября

Москвичам рассказали, чего ожидать от погоды в начале октября, а также будет ли первый снег. Своим прогнозом поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в октябре в России наступит настоящая осень. К концу ближайших выходных ожидается похолодание из-за воздействия активного циклона. А в понедельник, 2 октября, температура воздуха днём составит 15 градусов, возможен небольшой дождь. Небо затянет облаками, ветер усилится. Всю первую неделю октября температура будет снижаться. В среднем, по словам синоптика, в дневное время она составит 9–14 градусов.

Вместе с тем Леус подчеркнул, что эти показатели на два-три градуса выше средних октябрьских значений. Первый снег же, по словам метеоролога, возможен с 8 по 12 октября.

"Именно в этот период автомобилистам стоит задуматься о смене резины", — подытожил синоптик.

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Ранее синоптик Леус сообщил, что сентябрь этого года имеет все шансы стать самым тёплым по меньшей мере за последние 50 лет. При этом октябрь будет уже по-настоящему осенним месяцем, отметил метеоролог.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Дарья Нарыкова
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