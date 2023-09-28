Назван самый негостеприимный регион России для туристов

Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам. Итоги публикует RT.

По информации аналитиков, 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края рассказали, что не испытывают никакого раздражения из-за приезда туристов. При этом больше всего от приезжих устали жители Краснодарского края.

"Наиболее раздражающими факторами, не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах, судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность", — подчеркнули аналитики.

Также многие жители туристических регионов указали на то, что заповедные зоны пора закрывать для туристов, чтобы защитить природу. Так считают от 33 до 39% жителей субъектов РФ. В особенности жители Алтая, Крыма и Калининградской области.

Но не всем по душе такие жёсткие меры. Часть опрошенных считает, что красоты природных заповедников должны быть открыты всем. Кроме того, респонденты отмечают, что местное население занято в туристической отрасли, а гостеприимство — одно из качеств местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.

Опрос прошли по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области, уточнили аналитики.