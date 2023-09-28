Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 13:49

Назван самый негостеприимный регион России для туристов

Superjob: Краснодарский край стал самым негостеприимным регионом РФ для туристов

Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам. Итоги публикует RT.

По информации аналитиков, 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края рассказали, что не испытывают никакого раздражения из-за приезда туристов. При этом больше всего от приезжих устали жители Краснодарского края.

"Наиболее раздражающими факторами, не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах, судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность",  подчеркнули аналитики.

Без боевого раскраса и джинсов: Россиянам раскрыли тонкости небюджетного туризма в КНДР

Без боевого раскраса и джинсов: Россиянам раскрыли тонкости небюджетного туризма в КНДР

Также многие жители туристических регионов указали на то, что заповедные зоны пора закрывать для туристов, чтобы защитить природу. Так считают от 33 до 39% жителей субъектов РФ. В особенности жители Алтая, Крыма и Калининградской области.

Но не всем по душе такие жёсткие меры. Часть опрошенных считает, что красоты природных заповедников должны быть открыты всем. Кроме того, респонденты отмечают, что местное население занято в туристической отрасли, а гостеприимство — одно из качеств местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.

Опрос прошли по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области, уточнили аналитики.

7 фактов о Всемирном дне туризма, которые заставят вас полюбить путешествия ещё больше

7 фактов о Всемирном дне туризма, которые заставят вас полюбить путешествия ещё больше

Ранее Лайф назвал самые популярные направления речных круизов у россиян. По информации компании "Мостурфлот", жители РФ предпочитают недельные поездки из-за хорошей цены и комфортной продолжительности туров.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров