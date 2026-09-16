Всемирный день туризма 2026: когда отмечают, история, традиции и тема праздника Оглавление Когда отмечают Всемирный день туризма в 2026 году Почему Всемирный день туризма отмечают 27 сентября Тема Всемирного дня туризма в 2026 году История Всемирного дня туризма Кого поздравляют с Днём туризма Как отмечают Всемирный день туризма Туризм в России в 2026 году Куда поехать на Всемирный день туризма Интересные факты о Всемирном дне туризма Как отметить День туризма 27 сентября Частые вопросы о Всемирном дне туризма Всемирный день туризма в 2026 году отмечают 27 сентября. Рассказываем, почему выбрана эта дата, как появился праздник, какова тема 2026 года, кого поздравляют и как его отмечают. 11936 11936 Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Фото © Simon English / Unsplash

Когда Всемирный день туризма в 2026 году, почему он проходит 27 сентября, при чём здесь ИИ и как отметить праздник — Life.ru собрал главное о дате, истории и традициях.

Всемирный день туризма в 2026 году отмечают в воскресенье, 27 сентября. Дата у праздника фиксированная и не меняется из года в год. Его отмечают путешественники, гиды, туроператоры, сотрудники гостиниц, музеев и другие представители индустрии гостеприимства.

В 2026 году у праздника особенно современная тема: цифровая повестка и искусственный интеллект в туризме. Официальные международные мероприятия пройдут в Сальвадоре. Life.ru рассказывает, откуда взялся Всемирный день туризма, почему его отмечают именно 27 сентября, кого принято поздравлять и как провести этот день.

Когда отмечают Всемирный день туризма в 2026 году

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. В 2026 году это воскресенье.

Праздник международный: его дата не зависит от страны и каждый год остаётся неизменной. В разговорной речи его также часто называют просто Днём туризма или Днём туриста.

В России 27 сентября не входит в перечень государственных нерабочих праздников, поэтому дополнительного выходного из-за Всемирного дня туризма не предусмотрено. Однако в 2026 году дата сама по себе выпадает на воскресенье, которое для большинства россиян с пятидневной рабочей неделей является выходным.

Почему Всемирный день туризма отмечают 27 сентября

Дата связана с историей Всемирной туристской организации.

27 сентября 1970 года был принят устав организации, ставший важной вехой для международного сотрудничества в сфере туризма. Через девять лет, в 1979 году, было решено учредить Всемирный день туризма.

Первое празднование состоялось 27 сентября 1980 года — в десятую годовщину принятия устава.

Идея праздника гораздо шире обычного поздравления любителей путешествий. Всемирный день туризма должен напоминать о социальном, культурном и экономическом значении поездок, знакомстве людей с другими регионами и культурами и роли туристической отрасли в развитии городов и стран.

В России День туризма отмечают с 1983 года.

Сама организация, которую многие по старым материалам знают под сокращением UNWTO или ЮНВТО, сегодня использует международный бренд UN Tourism.

Тема Всемирного дня туризма в 2026 году

Каждый год Всемирный день туризма посвящают отдельной теме. В 2026-м она звучит как «Цифровая повестка и искусственный интеллект в интересах переформатирования туризма» — Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism.

Центральной площадкой Всемирного дня туризма — 2026 станет Сальвадор, а официальные мероприятия 27 сентября запланированы в Сан-Сальвадоре.

Почему выбор пал именно на искусственный интеллект? Туристическая индустрия быстро меняется вслед за цифровыми технологиями. Люди уже используют алгоритмы и нейросети, чтобы выбирать страны и города, строить маршруты, искать жильё, сравнивать билеты, переводить иностранную речь и составлять персональные планы путешествий.

Для туристического бизнеса ИИ может помогать анализировать спрос, персонализировать предложения, автоматизировать обслуживание и эффективнее управлять туристическими потоками.

Поэтому центральный вопрос Всемирного дня туризма в 2026 году — уже не в том, появится ли искусственный интеллект в путешествиях, а в том, как использовать технологии так, чтобы от них выигрывали и сами туристы, и города, и местные жители, и бизнес.

История Всемирного дня туризма

История праздника занимает уже почти полвека.

В 1970 году представители туристической отрасли приняли устав будущей Всемирной туристской организации. В 1979 году её Генеральная ассамблея решила учредить отдельный международный день, посвящённый туризму, а в 1980-м его отметили впервые.

За это время сам туризм изменился радикально. Международные поездки из сравнительно дорогого и сложного формата отдыха превратились в привычную часть жизни миллионов людей. Вместе с классическими экскурсионными и пляжными турами появились экологический, гастрономический, промышленный, медицинский, событийный, сельский и другие виды туризма.

Изменилось даже само планирование путешествия. Если раньше маршрут начинался с путеводителя и визита в турагентство, сегодня человек может за несколько минут найти билеты, забронировать жильё и собрать программу поездки в смартфоне. В 2026 году развитие этой цифровой модели и стало главной темой международного праздника.

Кого поздравляют с Днём туризма

Всемирный день туризма объединяет не только людей, которые постоянно куда-то ездят.

Это и профессиональный праздник огромного числа специалистов: туроператоров и турагентов, экскурсоводов и гидов, сотрудников гостиниц, хостелов и санаториев, работников музеев и туристско-информационных центров, организаторов путешествий, инструкторов-проводников и представителей всей индустрии гостеприимства.

Но поздравить 27 сентября можно и просто человека, который любит открывать новые города, ходить в походы, ездить в автопутешествия или планировать отпуск.

В этом и заключается одна из особенностей Всемирного дня туризма: формально он связан с отраслью, но фактически давно стал праздником всех путешественников.

Как отмечают Всемирный день туризма

Единого сценария празднования нет. В разных странах и городах к 27 сентября проводят экскурсии, лекции, фестивали, туристические выставки, профессиональные конференции, встречи с путешественниками и тематические программы музеев.

Для работников индустрии День туризма становится поводом обсудить изменения рынка и новые маршруты. Для обычного путешественника всё намного проще: праздник можно отметить новой поездкой — даже если она займёт всего один день.

Необязательно покупать билет на другой конец света. Иногда достаточно впервые посмотреть собственный город глазами туриста, выбрать незнакомый музей, отправиться на экскурсию или построить маршрут в соседний регион.

Туризм в России в 2026 году

Путешествия по России продолжают оставаться одним из крупнейших сегментов отечественного туризма. По данным Центра стратегических разработок, за январь — июль 2026 года по стране было совершено 53,3 миллиона туристических поездок, что на 2,8% больше показателя того же периода предыдущего года.

Одновременно заметно увеличивается поток иностранных гостей: за семь месяцев 2026 года Россию посетили около 3,1 миллиона иностранных туристов, на 18,7% больше, чем годом ранее.

В числе регионов, которые приняли больше всего туристических поездок, оказались Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Меняется и география классических маршрутов. Например, в 2026 году власти объявили о масштабном расширении Золотого кольца России: в маршрут должны войти ещё 49 городов и сёл, в том числе населённые пункты Нижегородской и Тверской областей.

Куда поехать на Всемирный день туризма

Конец сентября хорошо подходит прежде всего для коротких культурных и экскурсионных путешествий. Жара во многих регионах уже отступает, а осенние пейзажи становятся отдельной причиной выбрать поездку по России.

Один из самых простых вариантов — города Золотого кольца. Владимир и Суздаль можно объединить в короткий маршрут, а Ярославль, Кострома, Ростов Великий или Переславль-Залесский оставить для отдельной поездки.

Тем, кому хочется большого города и музеев, подойдут Москва, Санкт-Петербург или Казань. За природой можно отправиться в Карелию, на Кавказ, Алтай или Байкал — хотя для удалённых направлений путешествие лучше планировать заранее и обязательно учитывать сезонность.

Интересные факты о Всемирном дне туризма

Всемирный день туризма появился ещё до массового Интернета, онлайн-бронирования и дешёвых авиаперевозок, а его тема в 2026 году впервые настолько прямо сосредоточена на искусственном интеллекте и цифровой трансформации отрасли.

Сам праздник каждый год проходит в одну дату — 27 сентября, однако страна, принимающая главные международные мероприятия, и официальная тема меняются.

2026 год принимает Сальвадор. Для 2027 года UN Tourism уже выбрала другую тему — трансформацию туризма через образование, а официальные мероприятия должны пройти в Кабо-Верде.

Ещё один важный нюанс: понятия «турист» и «экскурсант» с точки зрения статистики отличаются. Росстат относит к туристам путешественников, которые проводят в месте поездки хотя бы одну ночь. Поездка без ночёвки считается экскурсией.

Так что человек, который утром приехал посмотреть соседний город и вечером вернулся домой, в бытовом понимании вполне может считать себя туристом, но статистика назовёт его экскурсантом.

Как отметить День туризма 27 сентября

Самый очевидный вариант — действительно куда-нибудь отправиться. Причём масштаб путешествия значения не имеет. Можно устроить полноценный отпуск, провести выходные в соседнем городе или выбрать маршрут на несколько часов.

Хорошая идея — попробовать формат, который раньше казался непривычным: промышленную экскурсию, гастрономический тур, поход с гидом, железнодорожное путешествие, экскурсию по архитектуре собственного города или поездку в небольшой исторический населённый пункт.

А ещё Всемирный день туризма — удобный повод наконец спланировать путешествие, которое постоянно откладывалось. В 2026 году для этой задачи символично можно воспользоваться и искусственным интеллектом: попросить составить несколько вариантов маршрута, а затем самостоятельно проверить расписание транспорта, режим работы достопримечательностей, правила въезда и актуальные цены.

Частые вопросы о Всемирном дне туризма

Какого числа Всемирный день туризма в 2026 году?

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября 2026 года. Праздник выпадает на воскресенье.

Почему День туризма отмечают 27 сентября?

27 сентября 1970 года был принят устав Всемирной туристской организации. Праздник учредили в 1979 году, а впервые отметили в 1980-м — в десятую годовщину этой даты.

Всемирный день туризма — выходной или нет?

Сам по себе День туризма не является государственным нерабочим праздником в России. Но в 2026 году 27 сентября выпадает на воскресенье, поэтому для большинства работающих по пятидневному графику это обычный выходной.

Какая тема Всемирного дня туризма в 2026 году?

Официальная тема 2026 года — «Цифровая повестка и искусственный интеллект в интересах переформатирования туризма». Она посвящена влиянию цифровых технологий и ИИ на путешествия и туристическую индустрию.

Где пройдёт Всемирный день туризма в 2026 году?

Главные официальные международные мероприятия Всемирного дня туризма — 2026 принимает Сальвадор. Они запланированы на 27 сентября в Сан-Сальвадоре.

Кого поздравлять с Днём туризма?

Поздравляют работников туристической и гостиничной отрасли, гидов, экскурсоводов, сотрудников музеев и туристических компаний, а также всех любителей путешествий.

Когда впервые отметили Всемирный день туризма?

Первый Всемирный день туризма прошёл 27 сентября 1980 года. Решение об учреждении праздника было принято годом ранее.

Авторы Андрей Соколов