7 фактов о Всемирном дне туризма, которые заставят вас полюбить путешествия ещё больше Всемирный день туризма отмечают 27 сентября в большинстве стран мира, включая Россию. У этого праздника интересные традиции и история, ну а лучший способ его отметить — это спланировать новое путешествие. Life.ru подскажет лучшие варианты в этом материале. 26 сентября, 21:01 Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Фото © Simon English / Unsplash

Когда и как отмечают Всемирный день туризма и путешествий

27 сентября в России и ещё в 150 странах будет отмечаться Всемирный день туризма (World Tourism Day). Праздник был учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации — ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) — в 1979 году в испанском городе Торремолинос (Torremolinos). Такая дата была выбрана, потому что в этот день в 1970 году принят Устав Всемирной туристской организации. В России в 2023 году праздник проходит 41-й раз. Начали отмечать эту дату ещё во времена СССР, в 1983 году. В наши дни в торжествах участвуют любители путешествий, работники турагентств, магазинов туристской экипировки, сотрудники организаций туристической отрасли. Цель праздника — пропаганда туризма, развитие международных связей.

Каждый год Всемирный день туризма посвящён определённой теме. Тема 27 сентября 2023 года — "Туризм и зелёные инвестиции". Туристическая отрасль во всём мире серьёзно пострадала от пандемии коронавируса CoViD-19. Объёмы международных инвестиций в отрасль резко упали — с 48,5 миллиарда долларов США в 2019 году до всего 12,6 миллиарда в 2020 году. Устойчивое восстановление и дальнейшее развитие туризма возможно при стабильном, разумном финансировании. Приоритет должны получить проекты, работающие на людей (образование и повышение квалификации), планета (устойчивое развитие инфраструктуры и зелёная трансформация) и процветание (инновации, технологии и предпринимательство).

Зелёный туризм — неотъемлемая часть зелёной экономики будущего. В этом году Всемирный день туризма своей главной темой напоминает: для того чтобы сделать его таким, нам нужны всего два элемента — туризм и зелёные инвестиции.

По традиции в этот день проходят конференции работников туристской отрасли, передовики получают награды. Проходят выставки, семинары, встречи с известными путешественниками. Туристические агентства в этот день часто предлагают скидки на путёвки и туры. Так что для рядовых любителей дальних (и не очень) странствий лучший способ отметить День туризма — отправиться в путешествие. Ведь не зря говорят, что знакомиться с культурой, традициями и достопримечательностями разных стран и краёв нашей планеты лучше всего по ней путешествуя и видя всё своими глазами!

7 интересных фактов о туризме и путешественниках

1. Один из десяти работающих жителей планеты трудится в сфере туризма. В год в мире совершается примерно 1,3 миллиарда туристических поездок. 6% мирового валового национального продукта приходится на туризм — туристические услуги лидируют на мировом рынке наравне с нефтью.

2. Существуют страны, чья экономика в очень большой степени зависит от туризма. К таким странам можно отнести Мальту, Хорватию, Таиланд, Ямайку и Исландию. Здесь делают всё, чтобы гости чувствовали себя комфортно.

3. А вот в Бутане, наоборот, туристам не очень рады. Здесь действует множество ограничений: визу сюда может выдать только аккредитованное агентство, каких в мире совсем немного; максимальный срок нахождения в Бутане для туриста — 15 дней, да ещё каждый день необходимо выплачивать туристический налог — от 200 долларов в сутки в зависимости от сезона.

4. Самое долгое в мире путешествие было совершено американским астронавтом Скоттом Келли и российским космонавтом Михаилом Корниенко в рамках миссии "Один год в космосе". Это путешествие продолжалось 340 дней, с 27 марта 2015 года по 2 марта 2016 года.

5. Самое дорогое туристическое направление — космос: стоимость "билета" на орбиту варьируется от 20 до 40 миллионов долларов. За дополнительные три миллиона долларов турист с МКС может выйти в открытый космос.

6. Китай стал крупнейшим в мире рынком выездного туризма. В 2019 году китайские туристы совершили 142 миллиона международных поездок, что составляет 16% всех международных туристических прибытий.

7. Россияне, занимающиеся внутренним туризмом, чаще всего выбирают Крым, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Москва (данные на 2019 год). А вот у иностранцев, решивших приехать в Россию, свой топ-3 городов: это Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Популярные туристические маршруты России

Россия — страна богатая культурными, историческими и природными достопримечательностями, которые ежегодно привлекают миллионы туристов. Вот некоторые из самых популярных туристических маршрутов в России.

Золотое кольцо

Золотое кольцо — это цепь исторических городов к северо-востоку от Москвы, построенных в XII веке. Маршрут включает Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострому, Иваново и другие города, хранящие архитектурное и художественное наследие России. Посетители могут исследовать средневековые монастыри, соборы и дворцы, а также познакомиться с местными традициями и кухней.

Коломна вошла в туристический маршрут "Большое Золотое кольцо". День туризма — отличный повод наведаться в этот старинный русский город. Фото © Агентство "Москва"

Транссибирская магистраль

Транссибирская магистраль — один из крупнейших железнодорожных маршрутов в мире, протяжённость которого составляет более 9000 километров от Москвы до Владивостока. Маршрут проходит через Уральские горы, сибирские леса и озеро Байкал. Из окон поезда перед туристами открываются захватывающие виды разнообразного ландшафта России. Путешественники могут насладиться комфортом роскошных поездов, таких как "Золотой орёл" или "Императорская Россия", где предлагают изысканную кухню, комфортабельные салоны и экскурсии на остановках к историческим местам и чудесам природы.

Путешествие по Транссибирской магистрали подойдёт тому, кому близка железнодорожная романтика и суровые пейзажи Урала. Фото © Александр Манзюк / ТАСС

Санкт-Петербург и Северо-Запад

Санкт-Петербург — второй по величине город России — известен своей потрясающей архитектурой, музеями мирового уровня и яркой культурной жизнью. Посетители могут осмотреть Зимний дворец, фонтаны Петергофа и другие известные достопримечательности на берегах Невы, а также совершить однодневную поездку в близлежащие Пушкин, Павловск и Кронштадт. Регион также предлагает красивые сельские пейзажи, в том числе живописный город Старая Ладога и красоты Карельского перешейка.

Санкт-Петербург прекрасен не только в День туризма, а вернуться сюда — всегда хорошая идея. Фото © Arnepi Stocker / Unsplash

Кавказ

Кавказский регион, расположенный на стыке Европы и Азии, является местом, где можно увидеть самые высокие горные вершины России и познакомиться с самыми разнообразными культурами местных народов. Маршрут включает курортный город Сочи, древний город Дербент и гору Эльбрус, а также республики Чечня и Дагестан, где посетители смогут познакомиться с уникальными традициями и кухней многих этнических групп региона.

Кавказ может стать сильнейшим впечатлением в вашей жизни. Фото © aisvri / Unsplash

Река Волга

Река Волга — самая длинная река в Европе, протекает через сердце России, через такие крупные города, как Москва, Нижний Новгород и Казань. Маршрут предлагает взглянуть на богатую историю и культуру России, включая все эти города, а также столицу Золотой Орды Сарай и живописный город Городец, известный своими традиционными народными промыслами.

Великая русская река хороша и с борта теплохода, и с берега. Фото © nour tayeh / Unsplash

Полуостров Камчатка

Полуостров Камчатка, расположенный на Дальнем Востоке России, — рай для любителей природы с высокими вулканами, гейзерами, горячими источниками и нетронутой дикой природой. Посетители могут отправиться в поход по Долине гейзеров, покататься на байдарках по Авачинскому заливу и исследовать отдалённую деревню Эссо, где они смогут познакомиться с уникальной культурой коренных ительменов.

Спланировать тур на Камчатку — если не в День туризма, то — когда? Фото © Ivan / Unsplash

Эти и другие популярные туристические маршруты в России предлагают разнообразный спектр впечатлений — от знакомства с историческими городами и чудесами природы до удовольствия, полученного от яркой культуры и кухни нашей страны. Интересуетесь ли вы историей, архитектурой, природой или приключениями, в России каждый найдёт что-то интересное для себя.

Авторы Андрей Соколов