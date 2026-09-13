Пока не стало поздно: 7 кладбищ мира, которые должен увидеть каждый, прежде чем умереть

Вы когда-нибудь записывали кладбище в список мест, которые вам нужно посетить в путешествии? Кладбищенский туризм может показаться странным увлечением лишь до первой прогулки по старинному некрополю. В книге Лорен Роудс «Некрополи мира. 130 кладбищ, которые нужно увидеть прежде, чем умереть» собраны самые впечатляющие места памяти со всей планеты. Life.ru выбрал семь таких мест, которые точно должен увидеть каждый.

Введенское кладбище в Москве

Введенское кладбище в Москве: готические склепы, старинные часовни и могилы знаменитостей. Фото © Wikipedia / Ксения Брагинская

Чтобы попасть в один из самых необычных некрополей мира, россиянам необязательно покупать билеты за границу. Достаточно приехать в московское Лефортово, где среди старых деревьев спрятались готические ворота, классические ротонды, фамильные склепы и часовни, похожие на памятники европейской архитектуры.

Введенское кладбище появилось в 1771 году во время эпидемии чумы. Изначально оно было многоконфессиональным. Иными словами, здесь хоронили католиков, лютеран и представителей других христианских конфессий. Поэтому привычного православного храма на территории долго не существовало, зато состоятельные семьи строили собственные усыпальницы. Один из главных памятников некрополя — это созданный в 1914 году мавзолей семьи мукомольных промышленников Эрлангеров. Его спроектировал Фёдор Шехтель, а мозаичное панно выполнил Кузьма Петров-Водкин. На Введенском кладбище также покоятся доктор Фёдор Гааз, писатель Михаил Пришвин, художник Виктор Васнецов и повар Люсьен Оливье, чьё имя навсегда осталось в русской кухне.

Лесное кладбище в Стокгольме

Лесное кладбище Скугсчюркогорден в Стокгольме: некрополь ЮНЕСКО. Фото © Wikipedia / Holger Ellgaard

Шведское Скугсчюркогорден, или Лесное кладбище, вообще не похоже на привычный некрополь. Здесь нет тесных рядов роскошных памятников. Скромные надгробия прячутся среди сосен, дорожки повторяют природный рельеф, а часовни выглядят продолжением окружающего леса. Кладбище создавалось в 1917–1920 годах по проекту молодых архитекторов Гуннара Асплунда и Сигурда Леверенца. Они превратили бывшие гравийные карьеры в тщательно продуманный пейзаж, где архитектура не спорит с природой. В 1994 году ЮНЕСКО включила Скугсчюркогорден в Список всемирного наследия, отметив влияние проекта на кладбищенскую архитектуру разных стран. Особенно впечатляюще здесь бывает с 31 октября по 6 ноября в День всех святых, когда среди тёмных сосен загораются тысячи свечей. На Лесном кладбище похоронены актриса Грета Гарбо и один из создателей самого некрополя Гуннар Асплунд.

Старые Повонзки в Варшаве

Старые Повонзки в Варшаве: историческое кладбище с могилами выдающихся поляков. Фото © Wikipedia / Hubert Śmietanka, © Wikipedia / Aw58.

Осенью варшавские Старые Повонзки выглядят так, словно существуют вне времени. Опавшие листья засыпают ступени старых склепов, между деревьями возвышаются каменные ангелы, а потемневшие памятники хранят имена людей, формировавших польскую культуру. Старые Повонзки основали в 1790 году. План кладбища разработал придворный архитектор польского короля Станислава Августа Понятовского Доменико Мерлини. За два с лишним столетия здесь были похоронены около миллиона человек.

Особое место занимает Аллея заслуженных, появившаяся в межвоенный период. Первым здесь похоронили писателя и лауреата Нобелевской премии Владислава Реймонта. Рядом находятся могилы учёных, артистов, политиков, военных и участников борьбы за независимость. Поэтому прогулка по Повонзкам действительно напоминает чтение огромной энциклопедии польской истории.

Хайгейт в Лондоне

Хайгейтское кладбище в Лондоне: Египетская аллея, старинные склепы и могила Карла Маркса. Фото © Wikipedia / JohnArmagh

Египетские колонны, тёмные тоннели, полуразрушенные мавзолеи и надгробия, исчезающие под плющом, всё это создаёт ощущение, словно Хайгейт создавали для съёмок готического фильма. На самом деле некрополь открылся в 1839 году как одно из семи больших кладбищ вокруг Лондона, призванных разгрузить переполненные церковные погосты. Самая знаменитая часть Хайгейта — Египетская аллея, ведущая к Кругу Ливанского кедра. За тяжёлыми дверями расположены семейные склепы, а архитектура отражает моду викторианской Англии на Древний Египет. Этот ансамбль, как и весь исторический ландшафт Хайгейта, находится под государственной охраной. Здесь похоронены Карл Маркс, писательница Джордж Элиот, поэтесса Кристина Россетти и другие известные британцы.

Оук-Ридж в Спрингфилде

Кладбище Оук-Ридж в Спрингфилде: усыпальница Авраама Линкольна и попытка похищения его тела. Фото © Wikipedia

Именно на кладбище Оук-Ридж находится усыпальница 16-го президента США Авраама Линкольна, его супруги Мэри и троих их сыновей. Над гробницей возвышается гранитный обелиск, а у входа установлен бронзовый бюст политика, нос которого посетители натирают на удачу. Монумент завершили в 1874 году, но уже спустя два года группа преступников решила похитить тело Линкольна. Заговорщики собирались спрятать останки президента и потребовать за них освобождения фальшивомонетчика Бенджамина Бойда и 200 тысяч долларов. План провалился, однако после этого гроб пришлось неоднократно переносить и дополнительно защищать. Окончательно останки Линкольна поместили в бетонный склеп глубоко под полом усыпальницы. Теперь Оук-Ридж считается одним из самых посещаемых кладбищ Соединённых Штатов, уступая по известности лишь Арлингтонскому.

Лейк-Вью в Кливленде

Кладбище Лейк-Вью в Кливленде: мемориал Джеймса Гарфилда и витражи студии Тиффани. Фото © Wikipedia / Tim Evanson, © Wikipedia / Tim Evanson

Кладбище Лейк-Вью задумывалось не совсем как место захоронения, а скорее как пейзажный парк, куда живые могли бы приходить ради тишины и красоты. Оно появилось в 1869 году на холмах, с которых открывался вид на озеро Эри. Главная достопримечательность некрополя — это мемориал президента Джеймса Гарфилда, построенный из песчаника и открытый в 1890 году. Внутри расположены витражи, красные гранитные колонны, золотой мозаичный купол и статуя президента. Этажом ниже находятся гробы самого Гарфилда и его супруги Лукреции.

Неподалёку от мемориала Гарфилда стоит часовня Уэйда. Её интерьер полностью разработала студия Луиса Комфорта Тиффани. Стены покрывают сияющие мозаики, а центральный витраж «Полёт душ» выполнен из знаменитого переливающегося стекла. Поэтому Лейк-Вью стоит посетить даже тем, кто совершенно не интересуется известными захоронениями.

Бонавентура в Саванне

Кладбище Бонавентура в Саванне: мраморные ангелы, старые дубы и атмосфера южной готики. Фото © Wikipedia / http://Will.i.am

Территорию бывшей плантации превратили в частное кладбище Бонавентура в 1846 году, а в 1907-м оно стало общественным. Сейчас Бонавентура занимает более 100 акров и считается одной из главных достопримечательностей Саванны. Мировую известность некрополю принесла бронзовая статуя «Девочка с птицами». Её фотография появилась на обложке романа Джона Берендта «Полночь в саду добра и зла», после чего на кладбище хлынули поклонники книги. Чтобы защитить скульптуру и семейное захоронение, владельцы убрали её с территории. Теперь оригинал хранится в музее Телфэр, однако Бонавентура по-прежнему притягивает путешественников своей мрачной красотой.

Вот так и оказывается, что старинные кладбища — это не только места для скорби, но и исторические памятники разных эпох. А какой из этих семи некрополей вы хотели бы увидеть своими глазами? Но, к сожалению, далеко не у каждого человека, оставившего след в истории, есть могила, к которой можно прийти. Совсем недавно Life.ru рассказывал, за что расстреляли Николая Гумилёва и почему место его захоронения не могут найти уже 105 лет.