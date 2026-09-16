Странные рецепты врачей Древнего Египта, частью которых мы всё ещё пользуемся в 2026 году

Если бы вы попали на приём к врачу Древнего Египта, он мог бы сначала осмотреть травму и оценить ваши шансы на выздоровление, затем наложить повязку с мёдом и в довершение прочитать заклинание. Египетская медицина сочетала наблюдательность с магией, а некоторые её приёмы удивительно похожи на привычные нам и в современности. Life.ru рассказывает, какими лайфхаками пользовались древние лекари.

Как древние египтяне останавливали кровь?

Зачем врачи Древнего Египта прикладывали свежее мясо к ранам и могло ли оно помочь остановить кровь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В хирургическом папирусе Эдвина Смита есть совет, который сегодня выглядит очень сомнительно. Не поверите, но в первый день следует наложить на рану свежее мясо. Такой рецепт записан, в частности, для глубокой раны горла. Как врач вообще мог до этого додуматься? Исследователи предполагают, что мясо использовали как своеобразный компресс, то есть оно закрывало повреждение и помогало прижать кровоточащие ткани. Но сам материал для него египтяне выбрали рискованный, поскольку сырое мясо может занести инфекцию.

Что лечили мёдом?

Как древние египтяне лечили раны мёдом и почему медовые повязки применяют в медицине до сих пор? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После мясного компресса египетский папирус советовал лечить рану смесью масла и мёда, накладывая льняную ткань. Эта часть рецепта уже больше похожа на современную медицину. Сегодня существуют повязки с медицинским мёдом, которые применяют для ухода за определёнными видами ран. Получается, египтяне заметили полезную особенность продукта за тысячелетия до появления готовых медицинских повязок. Правда, между их баночкой мёда и современным средством есть разница, поэтому сегодня для лечения используют специально подготовленный медицинский продукт.

Противозачаточное из ингредиентов для десерта

Противозачаточное средство из фиников, мёда и акации: как работал необычный рецепт Древнего Египта? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если предыдущие средства хотя бы внешне напоминают повязку, этот рецепт больше похож на список покупок для сладкого блюда. В древнеегипетских текстах описана смесь фиников, мёда и акации, которую девушки наносили на ткань, помещали внутрь себя и использовали как средство для предотвращения беременности.

У такого решения могла быть не только магическая, но и практическая логика. Плотная смесь и пропитанный ею материал создавали физическое препятствие. Существуют также объяснения, связывающие свойства акации с веществами, которые могли влиять на сперматозоиды. Но проверить эффективность именно древнего рецепта сейчас невозможно. Идея местного средства, помещаемого перед половым актом, пережила века; египетская смесь не может считаться надёжной современной контрацепцией.

Что лечили крокодильим помётом?

Крокодилий помёт как средство контрацепции: один из самых странных медицинских рецептов Древнего Египта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А ещё среди древнеегипетских противозачаточных рецептов упоминается смесь крокодильего помёта с другими компонентами. В популярных пересказах ему иногда приписывают химический эффект, но убедительных данных, что такое средство действительно предотвращало беременность, нет.

Какой рецепт удивил вас сильнее всего? Решились бы вы довериться египетскому лекарю, если бы не знали, что окажется в его аптечке? Согласитесь, теперь современная медицина кажется настоящим чудом. О других старинных способах лечения, которые сохранили поклонников до наших дней, Life.ru рассказывал в материале про банки и пиявок.