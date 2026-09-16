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Опубликовано 16 сентября, 12:35

Странные рецепты врачей Древнего Египта, частью которых мы всё ещё пользуемся в 2026 году

Оглавление
Как древние египтяне останавливали кровь?
Что лечили мёдом?
Противозачаточное из ингредиентов для десерта
Что лечили крокодильим помётом?

Мясо на рану, мёд под повязку и заклинание от головной боли — так выглядела аптечка древнеегипетского врача. Но среди странных рецептов были приёмы, которыми пользуются и сегодня. Life.ru разбирается, какие лайфхаки лекарей пережили тысячелетия, а какие лучше забыть.

Странные рецепты врачей Древнего Египта: мясо на рану, мёд для заживления и древние средства контрацепции. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Странные рецепты врачей Древнего Египта: мясо на рану, мёд для заживления и древние средства контрацепции. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если бы вы попали на приём к врачу Древнего Египта, он мог бы сначала осмотреть травму и оценить ваши шансы на выздоровление, затем наложить повязку с мёдом и в довершение прочитать заклинание. Египетская медицина сочетала наблюдательность с магией, а некоторые её приёмы удивительно похожи на привычные нам и в современности. Life.ru рассказывает, какими лайфхаками пользовались древние лекари.

Как древние египтяне останавливали кровь?

Зачем врачи Древнего Египта прикладывали свежее мясо к ранам и могло ли оно помочь остановить кровь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем врачи Древнего Египта прикладывали свежее мясо к ранам и могло ли оно помочь остановить кровь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В хирургическом папирусе Эдвина Смита есть совет, который сегодня выглядит очень сомнительно. Не поверите, но в первый день следует наложить на рану свежее мясо. Такой рецепт записан, в частности, для глубокой раны горла. Как врач вообще мог до этого додуматься? Исследователи предполагают, что мясо использовали как своеобразный компресс, то есть оно закрывало повреждение и помогало прижать кровоточащие ткани. Но сам материал для него египтяне выбрали рискованный, поскольку сырое мясо может занести инфекцию.

Что лечили мёдом?

Как древние египтяне лечили раны мёдом и почему медовые повязки применяют в медицине до сих пор? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как древние египтяне лечили раны мёдом и почему медовые повязки применяют в медицине до сих пор? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После мясного компресса египетский папирус советовал лечить рану смесью масла и мёда, накладывая льняную ткань. Эта часть рецепта уже больше похожа на современную медицину. Сегодня существуют повязки с медицинским мёдом, которые применяют для ухода за определёнными видами ран. Получается, египтяне заметили полезную особенность продукта за тысячелетия до появления готовых медицинских повязок. Правда, между их баночкой мёда и современным средством есть разница, поэтому сегодня для лечения используют специально подготовленный медицинский продукт.

Противозачаточное из ингредиентов для десерта

Противозачаточное средство из фиников, мёда и акации: как работал необычный рецепт Древнего Египта? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Противозачаточное средство из фиников, мёда и акации: как работал необычный рецепт Древнего Египта? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если предыдущие средства хотя бы внешне напоминают повязку, этот рецепт больше похож на список покупок для сладкого блюда. В древнеегипетских текстах описана смесь фиников, мёда и акации, которую девушки наносили на ткань, помещали внутрь себя и использовали как средство для предотвращения беременности.

У такого решения могла быть не только магическая, но и практическая логика. Плотная смесь и пропитанный ею материал создавали физическое препятствие. Существуют также объяснения, связывающие свойства акации с веществами, которые могли влиять на сперматозоиды. Но проверить эффективность именно древнего рецепта сейчас невозможно. Идея местного средства, помещаемого перед половым актом, пережила века; египетская смесь не может считаться надёжной современной контрацепцией.

Что лечили крокодильим помётом?

Крокодилий помёт как средство контрацепции: один из самых странных медицинских рецептов Древнего Египта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Крокодилий помёт как средство контрацепции: один из самых странных медицинских рецептов Древнего Египта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А ещё среди древнеегипетских противозачаточных рецептов упоминается смесь крокодильего помёта с другими компонентами. В популярных пересказах ему иногда приписывают химический эффект, но убедительных данных, что такое средство действительно предотвращало беременность, нет.

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Софья Кузнецова
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