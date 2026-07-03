Не грусти, кровь пусти! 6 методов лечения депрессии в Средневековье, которые только усугубят муки

А что, если ваша хандра в Средние века закончилась бы не психотерапией и антидепрессантами, а кровопусканием, рвотным порошком или встречей со священником? Сегодня у целых 14.2% людей на земле есть психические расстройства. Десять веков назад статистики не было, но страдания на фоне голода, эпидемий, войн и смертей никто не отменял. А лечили душевные муки крайне любопытно. Интересно? Читайте дальше, здесь мы расскажем, какой была депрессия в Средние века и как с ней боролись.

Средневековая депрессия: это как?

В Средние века депрессию называли меланхолией и связывали с избытком чёрной желчи. Гуморальная теория. Темпераменты: эскиз статуй XVII века. Фото © Wikipedia / Шарль Лебрен

В Средние века, конечно, не было никакой «депрессии», но была меланхолия, которую описал ещё Гиппократ. В то время человечество всерьёз верило, что человек устроен как сосуд с телесными жидкостями. Согласно представлениям древних греков, здоровье зависело от их баланса. А за мрачное состояние души отвечала чёрная желчь. Само слово «меланхолия» как раз и связано с греческими μέλαινα — «чёрная» и χολή — «желчь». Считали, что эта чёрная, густая и смолистая желчь может застаиваться внутри человека, отравлять его изнутри и постепенно менять мысли.

Избавиться от неё, по представлениям греков, было необходимо. Иначе чёрный яд поднимется к голове, замутит разум и затянет душу в беспросветную тоску. Была даже градация процесса. Сначала человек станет печальным и подавленным, потом перестанет радоваться привычным вещам, станет хуже спать, потеряет аппетит и начнёт быстро уставать. А в самых тяжёлых случаях, как считали тогдашние медики, мрак станет настолько сильным, что человек даже потеряет желание жить!

Хочешь жить — держи слабительное

Слабительное в Средние века считали универсальным лекарством даже от душевной тоски. Фото © Nano Banana AI

Если вы заболели, идите в туалет. Ведь путь к счастью лежит через задний проход. По крайней мере, так думали средневековые лекари. Слабительное — универсальное средство от всего. Медицинские представления при этом оставались верны наследию Античности. Врачи раннего Средневековья продолжали верить в теорию телесных жидкостей и считали, что многие беды начинаются от их неправильного баланса. Если внутри человека что-то «застоялось», значит, это нужно вывести. Желательно быстро и решительно. Поэтому арсенал средств был вполне предсказуемым.

Главная задача заключалась в том, чтобы прочистить организм, выгнать «дурную» жидкость и вернуть телесным сокам утраченную гармонию. Звучит поэтично, если забыть, что на практике гармонию часто искали с помощью слабительных, рвотных средств и других методов, после которых меланхолия могла временно отступить просто потому, что у человека появлялись проблемы посрочнее.

Если уж не слабительное, то рвота

В Средние века тоску пытались лечить ядовитыми растениями и рвотными порошками. Фото © Nano Banana AI

Как мы уже поняли, в Средневековье ой как любили человеческие жидкости. Сейчас в соцсетях предлагают почистить свои организмы от «шлаков» — удивительно, но и десять веков назад делали то же самое. «Так что будем выводить депрессию через рот, раз клизма или слабительное не помогли», — так примерно думали местные врачеватели. И в ход уже шли рвотные средства, чаще всего порошок из корня белой чемерицы или копытня европейского.

Только вот проблема в том, что такие способы помогали не избавиться от желания ухода в мир иной, а, наоборот, приблизить его. Передозировка могла закончиться остановкой сердца или параличом дыхания. Вот вам и лотерея: переживёшь свою депрессию или нет. Зато плюс ещё одна история в копилку. Но что не сделаешь ради хорошего настроения, верно?

Нет крови — нет проблем!

Почему средневековые врачи считали кровопускание лекарством почти от всего. Фото © Nano Banana AI

Возможно, вампиры были не фантастическими существами, а средневековыми врачами, иначе как объяснить такое пристрастие к кровопусканию? В то время так пытались лечить почти всё: жар, боли, странное поведение, тоску, мрачные мысли и, кажется, сам факт существования пациента.

Процедура выглядела довольно просто. Сначала всё как в обычном процедурном кабинете: человеку перетягивали руку жгутом и просили несколько раз сжать кулак, чтобы вены стали заметнее. После этого лекарь выбирал подходящую и делал надрез. Всё, процесс «восстановления баланса» запущен. Кровь стекала в специальную чашу, а когда врач решал, что дурного из организма вышло уже достаточно, рану перевязывали. После такой помощи пациент, конечно, становился слабее, бледнее и тише. Возможно, тоска действительно временно отступала просто потому, что сил на глубокие размышления о жизни и смерти уже не оставалось.

Ты — то, что ты ешь. И депрессия оттуда же

Диета против депрессии в Средние века включала в себя влажные продукты и отказ от алкоголя. Фото © Nano Banana AI

Ещё одним подозреваемым в деле о душевной тоске была еда. По средневековой логике горячая пища при переваривании образовывала горячий и сухой пар. Он поднимался к мозгу и начинал там раздувать мрачное пламя чёрной желчи. Поэтому человеку, страдавшему меланхолией, первым делом могли назначить «охлаждающее» питание. В меню попадали фрукты и овощи, продукты с большим количеством влаги, холодная ячменная каша и, что особенно печально для средневекового пациента, полный запрет на вино. Видимо, страдать предлагалось трезво и по всем правилам гуморальной медицины.

В старых лечебниках встречались и более экзотические рецепты. Например, при меланхолии, вызванной тоской по умершим друзьям, советовали есть свиное сердце, начинённое лекарственными травами. Звучит, конечно, либо как несусветная мерзость, либо как экспериментальное блюдо китайского ресторана. Но средневековые люди искренне верили в эту терапию для души. И ели.

А это не депрессия, это вы слишком грешны!

Почему депрессию в Средневековье могли принять за наказание за грехи? Григорий Великий, Хильдегарда Бингенская. Фото © Wikipedia / Франсиско де Сурбаран © Wikipedia

К XI–XIII векам, то есть в период Высокого Средневековья, Церковь в Европе заметно усилила влияние в том числе и на медицину. Тело, душа и грех в картине мира тех времён часто шли в одной связке. Поэтому меланхолию воспринимали уже не как телесное расстройство, связанное с «неправильными жидкостями», а как избыток грехов, бесовское влияние и отдаление от Бога.

Большую роль в таком подходе сыграл Григорий Великий, один из самых влиятельных отцов Церкви. Именно с ним в западной традиции закрепилось учение о семи главных пороках. Уныние постепенно сближалось с ацедией, состоянием духовной лености, равнодушия к молитве и внутреннего охлаждения ко всему благому.

Хильдегарда Бингенская, мистик, святая и вообще женщина с весьма масштабным взглядом на устройство мира, пошла ещё дальше. Она связала меланхолию с грехопадением. По её версии, после вкушения запретного плода Адам «заразился» этой болезнью, а вместе с ним и человечество, получив в наследство смертельную тоску, страх и печаль.

Если причина страдания — дьявольские козни, духовное падение или наказание за грехи, то и лечить это нужно было соответственно. Травы, отвары и клизмы здесь уже не помогут. Человека отправляли к молитве, исповеди, покаянию, посту и духовным наставлениям. Монахам с ацедией советовали возвращаться к труду, чтению псалмов и строгому распорядку: и вы при деле, и демону уныния скучно, вот он и уходит искать менее дисциплинированную жертву.

Если ничего не помогло, то вас точно бес попутал!

Экзорцизм против депрессии: как бесов пытались выгнать из страдающего человека. Фото © Nano Banana AI

Раз мы решили, что депрессия уже связана не с гадкими жидкостями, а с бесами, будем и их изгонять! Последовательность действий в те времена была следующая: молитвы, святая вода, обращение к нечистой силе с требованием оставить страдальца в покое. Всё как в фильмах про экзорцизм. Увы, уже ко второй половине XII века к этому сценарию добавились и телесные истязания. То есть ни в чём не повинного человека, который пребывает в унынии и грусти, били, истязали и приравнивали к самому бесу. Стоит ли говорить, что метод работал не очень эффективно?

По логике средневековых Винчестеров, если святая вода обжигает демонов, тогда и физическая боль тоже должна действовать на них убедительно. В ход могли идти удары, прижигания и другие способы, после которых пациент, возможно, уже и сам был готов согласиться, что ему стало легче, лишь бы ритуал наконец закончился.

Средневековые методы лечения депрессии сегодня выглядят странно, забавно и даже жутко. Но в них хорошо видно главное: душевная боль существовала всегда, а методы лечения развивались в ногу со временем. Но не думайте, что страх перед медициной остался где-то в Средневековье. В XIX веке паника снова довела людей до бунта: во время холеры в Петербурге врачей считали врагами, больницы — ловушками, а слухи — правдой. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.