Тест: «Я тебе один умный вещь скажу!» — Сможете узнать 7 фильмов с Фрунзиком Мкртчяном по 1 кадру?

Фрунзик Мкртчян умел появиться в кадре на несколько минут и забрать всё внимание себе. Его герои были смешными, трогательными, упрямыми, наивными, хитрыми и невероятно живыми. 4 июля отмечаем день рождения актёра, без которого советское кино потеряло бы половину своего южного обаяния и фирменной иронии. В этом тесте собрали 7 фильмов с участием Мкртчяна: от тех, что знают почти все, до картин, где придётся хорошенько напрячь память, чтобы пришло название. Сможете узнать их всех по одному кадру?