Тест: «Я тебе один умный вещь скажу!» — Сможете узнать 7 фильмов с Фрунзиком Мкртчяном по 1 кадру?
4 июля 1930 года на свет появился один из ярчайших и колоритнейших актёров СССР — Фрунзик Мкртчян! В честь дня рождения давайте вспомним фильмы с его участием. Мы собрали 7 картин, известных и не очень, и угадать их надо только по одному кадру! Справитесь?
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk
Фрунзик Мкртчян умел появиться в кадре на несколько минут и забрать всё внимание себе. Его герои были смешными, трогательными, упрямыми, наивными, хитрыми и невероятно живыми. 4 июля отмечаем день рождения актёра, без которого советское кино потеряло бы половину своего южного обаяния и фирменной иронии. В этом тесте собрали 7 фильмов с участием Мкртчяна: от тех, что знают почти все, до картин, где придётся хорошенько напрячь память, чтобы пришло название. Сможете узнать их всех по одному кадру?
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