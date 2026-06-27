Тест: Узнаете 7 культовых фильмов по кадрам с молодёжью или уже забыли свою юность?
27 июня в России отмечают День молодёжи! Это хороший повод вспомнить, как советское кино показывало юность с дерзостью, первой любовью, мечтами, спорами со взрослыми и желанием жить по-своему. Проверьте, узнаете ли вы эти картины всего по одному кадру!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Я шагаю по Москве», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Геннадий Шпаликов / Kinopoisk, © ChatGPT
Юность в советском кино была очень разной: весёлой и упрямой, романтичной и тревожной, иногда бунтарской. Герои спорили с родителями, влюблялись, выбирали профессию, слушали музыку, сбегали от скуки и пытались понять, кем хотят стать. К 27 июня, Дню молодёжи, Life.ru собрал тест по кадрам из известных фильмов о молодых. Здесь не помогут сухие даты и фамилии режиссёров, только память, внимание к деталям и то самое чувство, когда по одному взгляду уже ясно: эту сцену вы точно где-то видели.
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