Тест: Назовите 8 фильмов СССР по кадру со школьниками, чтобы не получить двойку в дневник!
Сегодня, 26 июня, прощаются со школой одиннадцатиклассники, а вы помните свой выпускной? Мы собрали 8 советских фильмов про одноклассников, первую любовь, дружбу и взросление. Сможете назвать их все всего по одному кадру или рискуете получить двойку в дневник?
Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», режиссёр Владимир Алеников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр
Павел Арсенов / Kinopoisk, © Chat GPT
Сегодня, 26 июня, одиннадцатиклассники прощаются со школой, учителями, контрольными и дневником, в котором когда-то так страшно было увидеть двойку. А вы помните свой выпускной, первую любовь, записки на уроках и одноклассников, с которыми переживали все школьные драмы? Мы собрали 8 советских фильмов про учёбу, дружбу, взросление и тех самых ребят за соседней партой. Сможете узнать их всего по одному кадру или придётся срочно идти на пересдачу?
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