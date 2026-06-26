Тест: Назовите 8 фильмов СССР по кадру со школьниками, чтобы не получить двойку в дневник!

Сегодня, 26 июня, одиннадцатиклассники прощаются со школой, учителями, контрольными и дневником, в котором когда-то так страшно было увидеть двойку. А вы помните свой выпускной, первую любовь, записки на уроках и одноклассников, с которыми переживали все школьные драмы? Мы собрали 8 советских фильмов про учёбу, дружбу, взросление и тех самых ребят за соседней партой. Сможете узнать их всего по одному кадру или придётся срочно идти на пересдачу?