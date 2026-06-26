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26 июня, 13:30

Тест: Назовите 8 фильмов СССР по кадру со школьниками, чтобы не получить двойку в дневник!

Сегодня, 26 июня, прощаются со школой одиннадцатиклассники, а вы помните свой выпускной? Мы собрали 8 советских фильмов про одноклассников, первую любовь, дружбу и взросление. Сможете назвать их все всего по одному кадру или рискуете получить двойку в дневник?

Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», режиссёр Владимир Алеников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов / Kinopoisk, © Chat GPT

Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», режиссёр Владимир Алеников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр
Павел Арсенов / Kinopoisk, © Chat GPT

Сегодня, 26 июня, одиннадцатиклассники прощаются со школой, учителями, контрольными и дневником, в котором когда-то так страшно было увидеть двойку. А вы помните свой выпускной, первую любовь, записки на уроках и одноклассников, с которыми переживали все школьные драмы? Мы собрали 8 советских фильмов про учёбу, дружбу, взросление и тех самых ребят за соседней партой. Сможете узнать их всего по одному кадру или придётся срочно идти на пересдачу?

Полундра! А вы знаете, что означают эти слова и выражения на морском сленге? Вспомните советские фильмы, но угадать их нужно по цитатам! Окунитесь в воспоминания и узнайте 7 кинокартин СССР по кадрам с деревней.

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Анна Московко
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