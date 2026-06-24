Тест: Узнать 7 фильмов по кадру с деревней смогут только избранные советские граждане, а вы?

Советский кинематограф подарил зрителям десятки картин о жизни в деревне — добрых, смешных, трогательных и по-настоящему народных. Многие из них разобрали на цитаты, а их героев помнят до сих пор. Иногда достаточно одного взгляда на старый деревенский дом, сельскую улицу или бескрайнее поле, чтобы сразу вспомнить любимую историю. Мы собрали семь кадров из популярных советских фильмов. Сумеете определить, из каких именно картин они взяты? Проверьте свою память и любовь к классике!