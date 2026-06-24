Тест: Узнать 7 фильмов по кадру с деревней смогут только избранные советские граждане, а вы?
Просёлочные дороги, деревянные дома, колхозные поля и знакомые каждому пейзажи — всё это советские люди крайне хорошо знают. А насколько хорошо вы помните легендарные фильмы СССР о деревенской жизни и сможете ли узнать их по одному кадру?
Обложка © Кадр из фильма «Калина красная», режиссёр Василий Шукшин и др. / Kinopoisk
Советский кинематограф подарил зрителям десятки картин о жизни в деревне — добрых, смешных, трогательных и по-настоящему народных. Многие из них разобрали на цитаты, а их героев помнят до сих пор. Иногда достаточно одного взгляда на старый деревенский дом, сельскую улицу или бескрайнее поле, чтобы сразу вспомнить любимую историю. Мы собрали семь кадров из популярных советских фильмов. Сумеете определить, из каких именно картин они взяты? Проверьте свою память и любовь к классике!
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