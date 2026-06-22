Тест: Правильно ответьте на 8 школьных вопросов на время и не подведите Марью Ивановну!

Когда-то мы легко решали уравнения, помнили важные даты, называли столицы стран и без запинки отвечали на уроках. Казалось, эти знания останутся с нами навсегда. Но со временем формулы и правила уступают место рабочим задачам, бытовым заботам и бесконечным паролям от аккаунтов. Мы подготовили небольшой экзамен: 8 вопросов по школьной программе, которые помогут выяснить, насколько хорошо вы сохранили багаж знаний. Справитесь без подсказок и подтвердите звание образцового выпускника или поймёте, что школьные уроки остались далеко в прошлом?