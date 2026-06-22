Тест: Правильно ответьте на 8 школьных вопросов на время и не подведите Марью Ивановну!
Сколько школьных знаний осталось с вами спустя годы после выпускного? Пришло время это проверить! Вас ждут 8 вопросов из разных предметов: от истории и литературы до биологии и химии. Но есть одна загвоздка: на каждый ответ даётся всего 20 секунд.
Обложка © ChatGPT / Анна Московко
Когда-то мы легко решали уравнения, помнили важные даты, называли столицы стран и без запинки отвечали на уроках. Казалось, эти знания останутся с нами навсегда. Но со временем формулы и правила уступают место рабочим задачам, бытовым заботам и бесконечным паролям от аккаунтов. Мы подготовили небольшой экзамен: 8 вопросов по школьной программе, которые помогут выяснить, насколько хорошо вы сохранили багаж знаний. Справитесь без подсказок и подтвердите звание образцового выпускника или поймёте, что школьные уроки остались далеко в прошлом?
А теперь сразитесь с Николаем Дроздовым в знаниях о животных: сможете угадать все 8 фактов? Вспомните также легендарную группу «Кино» и Виктора Цоя: выберите жизненное кредо, а мы расскажем, какая их песня больше всего вам подходит! Ну и наконец назовите 7 советских фильмов по кадрам с отцом.