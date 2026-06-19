Тест: Узнайте 7 советских фильмов по кадру с отцом и докажите, что были хорошим ребёнком для родителей!
19 июня считается Международным днём отца! И хотя в России этот праздник отмечается в октябре, повод вспомнить наших пап никогда не лишний. Мы собрали 7 фильмов СССР и кадры с любящими и заботливыми отцами, сможете узнать их все?
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Для многих из нас папы из советского кино стали настоящими образцами заботы, ответственности и душевной силы. Они воспитывали детей, поддерживали семью в трудные времена, умели быть строгими и одновременно бесконечно любящими. В честь Международного дня отца предлагаем проверить свою память и окунуться в атмосферу любимых кинолент. Мы собрали семь кадров с героями-отцами, которых знают и помнят несколько поколений зрителей. Сможете узнать все фильмы?
Проверьте свою память и вспомните фильмы СССР по кадрам с прогулкой! А также давайте попробуем угадать, в каких городах снимались эти советские кинокартины. Ну и напоследок проверьте себя: сможете ли отличить «12 стульев» Марка Захарова от фильма Леонида Гайдая?
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