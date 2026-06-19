Тест: Узнайте 7 советских фильмов по кадру с отцом и докажите, что были хорошим ребёнком для родителей!

Для многих из нас папы из советского кино стали настоящими образцами заботы, ответственности и душевной силы. Они воспитывали детей, поддерживали семью в трудные времена, умели быть строгими и одновременно бесконечно любящими. В честь Международного дня отца предлагаем проверить свою память и окунуться в атмосферу любимых кинолент. Мы собрали семь кадров с героями-отцами, которых знают и помнят несколько поколений зрителей. Сможете узнать все фильмы?