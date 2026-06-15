Тест: Вспомнить 7 советских фильмов по кадру с прогулкой под силу лишь заядлым киноманам!
15 июня отмечается Международный день прогулок! На дворе лето, солнышко светит, хоть местами и дождь, но представить лучшего периода для вылазок на улицу сложно. Вспомните фильмы СССР по кадрам с прогулками! Сможете набрать 7/7?
Обложка © ChatGPT, © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
15 июня отмечается Международный день прогулок — отличный повод выйти на улицу, насладиться летним днём и вспомнить любимое кино. Прогулки нередко становились важной частью сюжета советских фильмов: герои шатались по шумным проспектам, тихим дворам и живописным аллеям, влюблялись, мечтали и принимали судьбоносные решения. Мы собрали кадры именно с такими моментами. Сможете узнать культовые советские фильмы всего по одной сцене с прогулкой? Проверьте свою память и попробуйте набрать 7 из 7!
Если вы дизайнер в душе, то точно сможете назвать хотя бы половину фильмов СССР по кадру с интерьерами! А также проверьте, удастся ли вам ответить на 6 вопросов по цитатам из «Собачьего сердца». Ну и если проголодались, то самое время попробовать угадать регион России по национальному блюду!
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