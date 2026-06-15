Тест: Вспомнить 7 советских фильмов по кадру с прогулкой под силу лишь заядлым киноманам!

15 июня отмечается Международный день прогулок — отличный повод выйти на улицу, насладиться летним днём и вспомнить любимое кино. Прогулки нередко становились важной частью сюжета советских фильмов: герои шатались по шумным проспектам, тихим дворам и живописным аллеям, влюблялись, мечтали и принимали судьбоносные решения. Мы собрали кадры именно с такими моментами. Сможете узнать культовые советские фильмы всего по одной сцене с прогулкой? Проверьте свою память и попробуйте набрать 7 из 7!