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15 июня, 14:00

Тест: Вспомнить 7 советских фильмов по кадру с прогулкой под силу лишь заядлым киноманам!

15 июня отмечается Международный день прогулок! На дворе лето, солнышко светит, хоть местами и дождь, но представить лучшего периода для вылазок на улицу сложно. Вспомните фильмы СССР по кадрам с прогулками! Сможете набрать 7/7?

Обложка © ChatGPT, © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Обложка © ChatGPT, © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

15 июня отмечается Международный день прогулок — отличный повод выйти на улицу, насладиться летним днём и вспомнить любимое кино. Прогулки нередко становились важной частью сюжета советских фильмов: герои шатались по шумным проспектам, тихим дворам и живописным аллеям, влюблялись, мечтали и принимали судьбоносные решения. Мы собрали кадры именно с такими моментами. Сможете узнать культовые советские фильмы всего по одной сцене с прогулкой? Проверьте свою память и попробуйте набрать 7 из 7!

Если вы дизайнер в душе, то точно сможете назвать хотя бы половину фильмов СССР по кадру с интерьерами! А также проверьте, удастся ли вам ответить на 6 вопросов по цитатам из «Собачьего сердца». Ну и если проголодались, то самое время попробовать угадать регион России по национальному блюду!

Тест: Различить «12 стульев» Гайдая и Захарова по кадрам смогут лишь знатоки! А вы входите в их число?
Тест: Различить «12 стульев» Гайдая и Захарова по кадрам смогут лишь знатоки! А вы входите в их число?

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Анна Московко
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