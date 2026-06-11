Тест: Различить «12 стульев» Гайдая и Захарова по кадрам смогут лишь знатоки! А вы входите в их число?
«12 стульев» — культовая комедия СССР, которую любили во все времена. Но вот загвоздка в том, что их две: Леонида Гайдая и Марка Захарова. Насколько хорошо вы знаете обе картины? Попробуйте отличить их всего по нескольким кадрам!
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Любите советскую классику и готовы спорить до хрипоты, какой Остап Бендер лучше — Андрея Миронова или Арчила Гомиашвили? Эти две экранизации «12 стульев» разобрали на цитаты ещё 50 лет назад, но мало кто может с первого взгляда определить, из какого фильма кадр. Визуальный стиль, актёры, цвет и даже очки Кисы Воробьянинова, у каждой версии свои секреты. Готовы проверить себя? Пройдите тест по стоп-кадрам и докажите, что вы не просто зритель, а настоящий знаток. Без ошибок пройдут только те, кто пересматривал обе ленты до дыр!
Продолжая тему советского кино, попробуйте угадать 8 фильмов с Савелием Крамаровым всего по одному кадру! Двигаемся в литературу: в честь прошедшего Пушкинского дня отличите интересные факты об Александре Сергеевиче от историй о других писателях. А также обязательно узнайте, каким волшебным предметом из русских сказок вы бы были!