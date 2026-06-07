Тест: Какой вы волшебный предмет из русских сказок: сапоги-скороходы, клубочек или скатерть-самобранка?

7 июня отмечается Международный день сказок — праздник удивительных историй, которые знакомы каждому с детства. Мы восхищались смелыми героями, переживали за их приключения и мечтали хоть ненадолго оказаться в волшебном мире. Но что, если в сказке вы были бы не богатырём и не царевной, а магическим предметом, без которого невозможно пройти испытания и добиться счастливого конца? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, кто вы: быстрые сапоги-скороходы, мудрый волшебный клубочек, щедрая скатерть-самобранка, загадочное блюдечко с яблочком или молодильные яблоки. Не раздумывайте слишком долго — сказка любит искренние ответы!