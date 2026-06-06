Тест: Отличить 7 фактов про Пушкина от других поэтов сможет лишь Арина Родионовна! А вы наберёте 4/7?

В честь 227-летия Пушкина мы собрали семь фактов о русских поэтах и писателях. Где тут солнце русской поэзии Александр Сергеевич, а где — его современники и конкуренты? Задача непроста: только настоящий лицейский однокашник или сама Арина Родионовна не спутают одно с другим. Готовы ли вы сразиться с няней в пушкиноведении? Проверьте себя: хватит ли у вас чутья, чтобы среди чужих стихов и судеб отыскать факты из жизни Александра Сергеевича? Дерзайте!