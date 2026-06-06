Тест: Отличить 7 фактов про Пушкина от других поэтов сможет лишь Арина Родионовна! А вы наберёте 4/7?
В честь наступающей 227-й годовщины со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина мы подготовили тест для его поклонников! Здесь собраны 7 фактов о литераторах, но только несколько из них касаются самого Пушкина. Сможете угадать какие?
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В честь 227-летия Пушкина мы собрали семь фактов о русских поэтах и писателях. Где тут солнце русской поэзии Александр Сергеевич, а где — его современники и конкуренты? Задача непроста: только настоящий лицейский однокашник или сама Арина Родионовна не спутают одно с другим. Готовы ли вы сразиться с няней в пушкиноведении? Проверьте себя: хватит ли у вас чутья, чтобы среди чужих стихов и судеб отыскать факты из жизни Александра Сергеевича? Дерзайте!
Вспомните легендарную Надежду Кадышеву и продолжите строки из её песен! Недавно мы отмечали день рождения Александра Демьяненко, сможете угадать культовые фильмы с его участием по кадру? А также попробуйте узнать киноленты СССР по кадрам с соседями!