Тест: Верите в любовь? Тогда назовите 8 фильмов СССР по одному кадру с влюблённой парочкой!

Советское кино подарило нам десятки пар, в чью искренность хочется верить до сих пор. Они встречались на московских улицах, в маленьких сибирских посёлках и даже в вагонах поездов. Кто-то из этих влюблённых только начинал робкий роман, кто-то отчаянно ссорился, чтобы помириться навсегда, а кто-то, вопреки всему, ждал встречи годы. В этом тесте мы собрали 8 знаменитых кинолент. Удастся ли вам узнать эти фильмы по одному лишь кадру? Вспомните название и докажите, что для вас любовь — не просто слово!