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3 июня, 13:00

Тест: Верите в любовь? Тогда назовите 8 фильмов СССР по одному кадру с влюблённой парочкой!

Весна прошла, а любовь осталась. Советский кинематограф богат романтическими драмами, которые мы все так любим. Сможете назвать все 8 по одному-единственному кадру? Или любовь для вас — пустой звук? Смотрите не плошайте, будет стыдно перед своей второй половинкой.

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин и др./ Kinopoisk,Фото © Кадр из фильма «Будьте моим мужем», режиссёр Алла Сурикова и др./ Kinopoisk, кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссёр Илья Фрэз и др. / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин и др./ Kinopoisk,Фото © Кадр из фильма «Будьте моим мужем», режиссёр Алла Сурикова и др./ Kinopoisk, кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссёр Илья Фрэз и др. / Kinopoisk

Советское кино подарило нам десятки пар, в чью искренность хочется верить до сих пор. Они встречались на московских улицах, в маленьких сибирских посёлках и даже в вагонах поездов. Кто-то из этих влюблённых только начинал робкий роман, кто-то отчаянно ссорился, чтобы помириться навсегда, а кто-то, вопреки всему, ждал встречи годы. В этом тесте мы собрали 8 знаменитых кинолент. Удастся ли вам узнать эти фильмы по одному лишь кадру? Вспомните название и докажите, что для вас любовь — не просто слово!

Вспомните легендарную Надежду Кадышеву и продолжите строки из её песен! Недавно мы отмечали день рождения Александра Демьяненко, сможете угадать культовые фильмы с его участием по кадру? А также попробуйте узнать киноленты СССР по кадрам с соседями!

Тест: Кто сказал эту фразу в фильме «Гостья из будущего»? Лишь космический пират справится на 8/8!
Тест: Кто сказал эту фразу в фильме «Гостья из будущего»? Лишь космический пират справится на 8/8!
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Анна Московко
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