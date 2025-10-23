Тест: Лишь коренные петербуржцы смогут назвать все 8 фильмов по 1 кадру с Северной столицей
Санкт-Петербург, бывший Ленинград, — город с богатейшей историей и огромной значимостью для народа. Он сменил несколько названий, получал и лишался звания столицы. Но всё ещё греет наши сердца. Угадайте фильм, в котором Петербург играл главную роль!
Обложка © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk
Ленинград — город с неповторимой атмосферой: его улицы, набережные и дворики были свидетелями множества историй, переданных кинематографом. Проверьте вашу внимательность и киноэрудицию: сможете ли вы узнать фильм по кадру, где снят один из самых культурных городов России? Погрузитесь в атмосферу Северной столицы, вспомните любимые сцены и определите, насколько хорошо вы знаете фильмы, которые навсегда связаны с уникальным обликом Ленинграда!
Колоритные, харизматичные персонажи — основа любого фильма или сериала, но этих персонажей забыть невозможно! Пройдите кроссворд по героям культового сериала 90-х «Санта-Барбара»! А под любое кино обязательно нужна закуска, это прекрасный повод вспомнить особенности советской гастрономии!
