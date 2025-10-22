Кроссворд: Только настоящий интеллектуал вспомнит, кто из русских поэтов написал эти строки
Сможете ли вы отличить Лермонтова от Тютчева, а Маяковского — от Блока? Проверьте, насколько хорошо вы чувствуете ритм и почерк русской поэзии. Только настоящие интеллигенты узнают авторов по нескольким строкам!
Русская поэзия — это не только школьные хрестоматии, но и особый внутренний мир, который каждый ощущает по-своему. Одни узнают её по ритму, другие — по эмоциям, скрытым между строк. В этом тесте мы предлагаем проверить вашу чувствительность к поэтическому почерку: сможете ли вы определить, кто из великих русских поэтов написал те или иные строки? Только настоящие интеллигенты распознают авторов по нескольким строчкам. Попробуйте свои силы и почувствуйте себя ближе к русской литературе.
Русская история богата на литераторов самых разных жанров и эпох, а также наша история не обделена выдающимися политиками! Угадайте, кто из советских политдеятелей сказал эти фразы. Ну а если проголодались, то пройдите самый аппетитный кроссворд и вспомните тонкости кухни СССР!
