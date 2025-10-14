Тест: «Гарфилд», «Брюс Всемогущий» или «Жмурки» — какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!

Нулевые подарили нам целую эпоху незабываемых комедий, в которых жизнь — это не просто череда событий, а сплошной ситком. Кто-то жил по принципу «меньше движений — больше удовольствия», кто-то крутил драмы целыми днями, а некоторые только и ищут приключений себе на голову! Каждый жизненный путь уникален, но сегодня мы попробуем погрузиться в юмористический мир и узнать, по сценарию какой легендарной комедии вы живёте. Возможно, вы — не просто герой серых будней, а играете роль ленивого Гарфилда, королевы интриг или харизматичного Брюса. Дерзайте!