14 октября, 14:00

Тест: «Гарфилд», «Брюс Всемогущий» или «Жмурки» — какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!

Выясните, живёте вы, как Гарфилд, на диване или у вас в крови хаос и тяга к приключениям «Жмурок». Благодаря этому тесту вы узнаете, какая культовая комедия нулевых описывает вашу жизнь.

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik © Кадр из фильма «Брюс Всемогущий», режиссёр Том Шэдьяк / Kinopoisk © Кадр из фильма «Жмурки», режиссёр Алексей Балабанов / Kinopoisk © Кадр из фильма «Гарфилд», режиссёр Питер Хьюит / Kinopoisk

Нулевые подарили нам целую эпоху незабываемых комедий, в которых жизнь — это не просто череда событий, а сплошной ситком. Кто-то жил по принципу «меньше движений — больше удовольствия», кто-то крутил драмы целыми днями, а некоторые только и ищут приключений себе на голову! Каждый жизненный путь уникален, но сегодня мы попробуем погрузиться в юмористический мир и узнать, по сценарию какой легендарной комедии вы живёте. Возможно, вы — не просто герой серых будней, а играете роль ленивого Гарфилда, королевы интриг или харизматичного Брюса. Дерзайте!

Вот вы и узнали, какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь. Теперь предлагаем вам проверить шансы на выживание в фильме ужасов! Также попробовать угадать советский фильм всего по 1 кадру с врачом! Под силу только настоящим знатокам кинематографа СССР!

